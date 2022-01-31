11 доказательств того, что вдохновение для создания «Игры престолов» Джордж Мартин черпал из реальной истории Европы

Источником вдохновения Джорджа Мартина в процессе создания «Песни Льда и Пламени» послужили события Войны Алой и Белой розы. В ней участвовали 5 сильных династий, каждая из которых желала захватить власть. Двумя главными претендентами на трон были северный дом Йорков (у Мартина это Старки) и южный дом Ланкастеров (Ланнистеры).

AdMe.ru решил рассказать вам об исторических личностях, которые могли бы быть прототипами героев нашей любимой «Игры престолов». А также о других отсылках к реальным событиям.

Дейенерис — римская принцесса Юста Грата Гонория

Брат Дейенерис, по сути, отдал ее свирепому вождю дотракийцев Дрого, чтобы тот помог ему завоевать Вестерос. В итоге дотракийцы стали частью армии Дейенерис и прошлись огнем и мечом по Семи Королевствам. Возможно, один из исторических прототипов Дейенерис — Юста Грата Гонория. Она была сестрой императора Западной Римской империи Валентиниана III. Носила титул августы и, как и Дейенерис, имела право на трон. Не желая быть пешкой в династических интригах, Юста попросила помощи у вождя гуннов Аттилы. Вероятно, она отправила ему свое кольцо с целью идентификации личности, однако вождь гуннов принял его за предложение руки. В итоге Аттила доставил римлянам немало хлопот: лишь его гибель спасла империю от тяжких бедствий. В кино Юсту сыграла Софи Лорен.

Красная свадьба — Черный ужин

Красная свадьба — один из самых жутких эпизодов, снятых за всю историю кино. В нем показано, как Фреи, вступившие в сговор с Ланнистерами, учинили расправу над Старками. Сам Мартин говорил, что у Красной свадьбы есть исторические прототипы. Один из них — Черный ужин 1440 года, на который советники короля Шотландии Якова II Стюарта пригласили 16-летнего графа Уильяма и его младшего брата Дэвида. Обоих мальчиков постигла судьба Робба Старка.

Кейтилин — герцогиня Сесилия Невилл

Кейтилин Старк, в девичестве Талли, — умная, сильная и гордая женщина, а еще самоотверженная мать. Ее возможный прототип герцогиня Йоркская Сесилия Невилл посвятила свою жизнь тому, чтобы уберечь своих детей, в том числе Эдуарда IV (прообраз Робба Старка) от опасности во время Войны Алой и Белой розы. Кейтилин следовала девизу дома Талли «Семья, долг, честь», тех же ценностей придерживалась герцогиня Йоркская. Судьба была благосклонна к Сесилии: она не только выжила в водовороте интриг, но и стала могущественной королевой-матерью.

Стена — вал Адриана

Стена — гигантское оборонительное сооружение высотой более 200 м, созданное для защиты от одичалых и белых ходоков. Главный прототип Стены — вал Адриана, который находится в Северной Англии. Мартин рассказывает, что посетил достопримечательность еще в 1981 году. Вал был возведен римлянами при императоре Адриане для защиты от пиктов. Его длина — 117 км, высота — 4,5 м.

Джоффри — римский император Калигула

Джоффри Баратеон — король Вестероса. Трусливый садист, чья гибель вызвала ликование зрителей. Если когда-то существовал реальный человек, столь же порочный и ненавистный людям, как Джоффри, то это был римский император Калигула. Оба прославились своими безумствами и пользовались властью, чтобы мучить других. Джоффри и Калигула тратили кучу денег на нелепые зрелища вместо того, чтобы, допустим, кормить голодающих. Но они недолго сидели на троне: жизни обоих прервались в результате заговора.

Серсея — Изабелла Французская

Серсея Ланнистер — амбициозная красавица. Царствующий супруг игнорировал и унижал ее. Вместе со своим любовником Серсея погубила его, а королем стал ее сын. В конце сериала какое-то время Железный трон принадлежал Серсее. Посмотрим на Изабеллу — жену французского короля Эдуарда II. Муж пренебрегал ею, в ответ она завела любовника и с его помощью свергла супруга. Еще одно совпадение: Серсея, по сути, захватила власть, когда на троне сидел ее сын Томмен, а Изабелла неофициально управляла страной до совершеннолетия своего отпрыска. В литературе Изабеллу часто изображают коварной и мстительной красавицей. Пожалуй, самый известный ее образ был воплощен актрисой Софи Марсо в «Храбром сердце».

Дикий огонь — греческий огонь

Дикий огонь — это вещество, которое не может потушить даже вода. Этот огонь уничтожил флот Станниса Баратеона, пытавшегося захватить Королевскую Гавань. Исторический прототип этой смеси — греческий огонь, с помощью которого византийцы еще в VII веке поджигали корабли противника, используя метательные орудия. Рецепт жидкости был государственной тайной.

Лианна — римская красавица Лукреция

Лианна — сестра Неда Старка, возлюбленная Роберта Баратеона. По версии, которую большинство героев считали правдой, она была похищена и обесчещена Рейгаром Таргариеном. Последовавшие за этим события спровоцировали восстание Роберта, в результате которого ему достался Железный трон. Сюжетная линия Лианны перекликается с историей Лукреции, жившей примерно в 500-х годах до н. э. Это легендарная римлянка, прославившаяся своей красотой и добродетелью. Девушка ушла из жизни после того, как ее обесчестил сын короля. Людей поразила трагедия, а монархия в Риме в итоге сменилась республикой.

Джейме — Чезаре Борджиа

Джейме Ланнистер был легендарным бойцом и высокомерным красавцем, способным как на великие злодеяния, так и на героические подвиги. У него много общего с Чезаре Борджиа, который являлся очень неоднозначной личностью. Как и Джейме, Чезаре был внешне привлекательным мужчиной и успешным полководцем. Также современники говорили о нем как о наглом, кровожадном и беспринципном человеке.

Маргери Тирелл — Анна Болейн

Анна Болейн вытеснила из сердца короля Англии Генриха VIII его жену и стала ему законной супругой. В книге Маргери Тирелл должна была стать любовницей короля Роберта и занять место Серсеи. В сериале же Маргери нацелилась на Джоффри и быстро завоевала его расположение, несмотря на то, что у него уже была невеста. Зная характер Джоффри, можно предположить, что Маргери потеряла бы голову, как и Болейн, но ее новоиспеченный супруг погиб во время свадебного пира. Что ж, Тирелл окрутила доверчивого короля Томмена, доказав, что в искусстве соблазнения ей нет равных.

Санса — Елизавета Йоркская

Санса Старк — красивая, амбициозная и несколько наивная девушка. Ее прототип — Елизавета Йоркская, мать английского короля Генриха VIII. Как и Санса, та считалась признанной красавицей своего времени. Девушки даже похожи внешне: обе стройные, с золотисто-рыжими волосами. Санса мечтала выйти за Джоффри и стать королевой, Елизавету также с детства готовили в жены королю. Но в итоге Елизавета удачно вышла замуж, а Санса получила собственную корону и стала править Севером.