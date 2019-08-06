11 скрытых символов «Постоянства памяти», узнав о которых вы начнете понимать и другие картины Дали

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«Сюрреализм — это я», — говорил о себе Сальвадор Дали. Эксцентричный бунтарь и признанный еще при жизни гений создал более полутора тысяч произведений. Одна из его самых маленьких работ, но при этом самая копируемая — «Постоянство памяти». Этот холст размером всего 24×33 см вызывает жаркие дискуссии у искусствоведов и по сей день.

Мы в AdMe.ru с головой окунулись в мир сюрреализма и расшифровали скрытый смысл живописного шедевра. Многие из предметов на полотне — «фирменные» знаки мастера и кочуют из картины в картину.

Если верить выдержкам из интервью и письмам самого Дали, то история создания картины была следующей. У Сальвадора разболелась голова, и его жена Гала ушла с друзьями в кино без него. Художник остался в одиночестве и стал вяло скользить взглядом по комнате. На столе в лучах солнца медленно плавился камамбер. И именно этот тающий сыр и породил идею мягких часов. Дали, напрочь забыв про головную боль, бросился в мастерскую. Там на холсте уже был полностью написан пейзаж окрестностей Порт-Льигата. Живописец схватил кисти, и — вуаля! — поверх пейзажа возникли циферблаты. Сальвадор Дали позже хвастался, что «плавящиеся часы» он создал за 2 часа. Когда Гала вернулась из кинотеатра, на мольберте уже стоял готовый шедевр.

1. Плавящиеся циферблаты. Символизируют нелинейное время. Если в двух словах, это время, где прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно (например, такое происходит во сне). Именно из-за этой нелинейности мы можем видеть в одной композиции сразу три времени. Те часы, что висят на голом дереве, обозначают прошлое. На столе, стекающие в бездну, — настоящее. На спящем объекте — будущее. Почему каждый из циферблатов располагается на определенной поверхности — читайте в расшифровках этих объектов, ведь все это неспроста.

2. Оранжевый овал. На переднем крае стола — это тоже часы. Но они, в отличие от трех других, твердые, потому что символизируют время линейное, где прошлое и настоящее уже не существуют одновременно. Мы не можем управлять такими часами, они неумолимо идут вперед. Художник отказывается признавать такое время, поэтому кладет часы циферблатом вниз, а сверху располагает муравьев. Что означают эти насекомые — смотрите в следующем пункте.

3. Муравьи. Эти насекомые буквально облепили оранжевые часы. Муравьи во всем творчестве мэтра означают гниение, разложение и смерть. Такая ассоциация возникла у художника еще в детстве. Однажды маленький Сальвадор увидел кишащих на мертвой летучей мыши муравьев — и это его потрясло. Здесь на картине муравьи поверх часов — символ быстротечности всего земного.

4. Муха. Для Дали мухи были «феями Средиземноморья». В «Дневнике одного гения» он писал: «Они несли вдохновение греческим философам, которые проводили жизнь под солнцем, облепленные мухами». В мухе автор зашифровал музу — вдохновение, которое посетило его при написании картины.

5. Растекшийся объект. На земле распластано нечто. Впрочем, если дать волю воображению, то отчетливо видны очертания лица спящего человека: нос с характерной горбинкой, язык, ресницы и даже пшеничная бровь. Это автопортрет художника. «Сон — это и есть смерть или по меньшей мере это исключение из реальности, или, что еще лучше, это смерть самой реальности, которая точно так же умирает во время любовного акта», — писал Дали. Похожие автопортреты часто встречаются в творчестве художника. Особенно крупно — на полотне «Великий мастурбатор».

6. Зеркало. Означает переменчивость и непостоянство — оно способно отражать как реальность, так и мир сновидений.

7. Сухое дерево. Дерево на картине — олива, знак мудрости в античности. Художник считал, что в современном мире той «правильной» мудрости больше нет. Поэтому дерево мертво и часы на нем — это символ минувшего.

8. Пустынный берег. Пейзаж неслучайно выглядит таким заброшенным. Это олицетворение тоски и душевной пустоты автора в тот период. Поэтому и себя он изобразил как рыбу, выброшенную на берег.

9. Море. Для художника море было символом вечности, бессмертия и идеальным местом для путешествий. Именно в море течение времени не объективно, а подвластно внутреннему ритму сознания путешественника — так считал Дали.

10. Горы. На картине — мыс Креус рядом с городом Фигерас, родиной Дали. Этот пейзаж узнаваем и встречается на многих полотнах художника. К воспоминаниям из детства Сальвадор относился с трепетом и любил переносить их на свои картины.

11. Яйцо. Один из самых узнаваемых символов на работах Дали. Есть он и на «Постоянстве памяти» — крошечный овал на берегу моря, у гор. Яйцо на всех картинах мастера — символ перемен и рождения чего-то нового. Образ художник взял у орфиков — древнегреческих мистиков. По мифологии, из Мирового яйца родилось первое двуполое божество Фанет, создавшее людей. А две половинки скорлупы образовали небо и землю — этим и обусловлено расположение яйца на картине.