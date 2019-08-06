11 скрытых символов «Постоянства памяти», узнав о которых вы начнете понимать и другие картины Дали
«Сюрреализм — это я», — говорил о себе Сальвадор Дали. Эксцентричный бунтарь и признанный еще при жизни гений создал более полутора тысяч произведений. Одна из его самых маленьких работ, но при этом самая копируемая — «Постоянство памяти». Этот холст размером всего 24×33 см вызывает жаркие дискуссии у искусствоведов и по сей день.
Мы в AdMe.ru с головой окунулись в мир сюрреализма и расшифровали скрытый смысл живописного шедевра. Многие из предметов на полотне — «фирменные» знаки мастера и кочуют из картины в картину.
Если верить выдержкам из интервью и письмам самого Дали, то история создания картины была следующей. У Сальвадора разболелась голова, и его жена Гала ушла с друзьями в кино без него. Художник остался в одиночестве и стал вяло скользить взглядом по комнате. На столе в лучах солнца медленно плавился камамбер. И именно этот тающий сыр и породил идею мягких часов. Дали, напрочь забыв про головную боль, бросился в мастерскую. Там на холсте уже был полностью написан пейзаж окрестностей Порт-Льигата. Живописец схватил кисти, и — вуаля! — поверх пейзажа возникли циферблаты. Сальвадор Дали позже хвастался, что «плавящиеся часы» он создал за 2 часа. Когда Гала вернулась из кинотеатра, на мольберте уже стоял готовый шедевр.
1. Плавящиеся циферблаты. Символизируют нелинейное время. Если в двух словах, это время, где прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно (например, такое происходит во сне). Именно из-за этой нелинейности мы можем видеть в одной композиции сразу три времени. Те часы, что висят на голом дереве, обозначают прошлое. На столе, стекающие в бездну, — настоящее. На спящем объекте — будущее. Почему каждый из циферблатов располагается на определенной поверхности — читайте в расшифровках этих объектов, ведь все это неспроста.
2. Оранжевый овал. На переднем крае стола — это тоже часы. Но они, в отличие от трех других, твердые, потому что символизируют время линейное, где прошлое и настоящее уже не существуют одновременно. Мы не можем управлять такими часами, они неумолимо идут вперед. Художник отказывается признавать такое время, поэтому кладет часы циферблатом вниз, а сверху располагает муравьев. Что означают эти насекомые — смотрите в следующем пункте.
3. Муравьи. Эти насекомые буквально облепили оранжевые часы. Муравьи во всем творчестве мэтра означают гниение, разложение и смерть. Такая ассоциация возникла у художника еще в детстве. Однажды маленький Сальвадор увидел кишащих на мертвой летучей мыши муравьев — и это его потрясло. Здесь на картине муравьи поверх часов — символ быстротечности всего земного.
4. Муха. Для Дали мухи были «феями Средиземноморья». В «Дневнике одного гения» он писал: «Они несли вдохновение греческим философам, которые проводили жизнь под солнцем, облепленные мухами». В мухе автор зашифровал музу — вдохновение, которое посетило его при написании картины.
5. Растекшийся объект. На земле распластано нечто. Впрочем, если дать волю воображению, то отчетливо видны очертания лица спящего человека: нос с характерной горбинкой, язык, ресницы и даже пшеничная бровь. Это автопортрет художника. «Сон — это и есть смерть или по меньшей мере это исключение из реальности, или, что еще лучше, это смерть самой реальности, которая точно так же умирает во время любовного акта», — писал Дали. Похожие автопортреты часто встречаются в творчестве художника. Особенно крупно — на полотне «Великий мастурбатор».
6. Зеркало. Означает переменчивость и непостоянство — оно способно отражать как реальность, так и мир сновидений.
7. Сухое дерево. Дерево на картине — олива, знак мудрости в античности. Художник считал, что в современном мире той «правильной» мудрости больше нет. Поэтому дерево мертво и часы на нем — это символ минувшего.
8. Пустынный берег. Пейзаж неслучайно выглядит таким заброшенным. Это олицетворение тоски и душевной пустоты автора в тот период. Поэтому и себя он изобразил как рыбу, выброшенную на берег.
9. Море. Для художника море было символом вечности, бессмертия и идеальным местом для путешествий. Именно в море течение времени не объективно, а подвластно внутреннему ритму сознания путешественника — так считал Дали.
10. Горы. На картине — мыс Креус рядом с городом Фигерас, родиной Дали. Этот пейзаж узнаваем и встречается на многих полотнах художника. К воспоминаниям из детства Сальвадор относился с трепетом и любил переносить их на свои картины.
11. Яйцо. Один из самых узнаваемых символов на работах Дали. Есть он и на «Постоянстве памяти» — крошечный овал на берегу моря, у гор. Яйцо на всех картинах мастера — символ перемен и рождения чего-то нового. Образ художник взял у орфиков — древнегреческих мистиков. По мифологии, из Мирового яйца родилось первое двуполое божество Фанет, создавшее людей. А две половинки скорлупы образовали небо и землю — этим и обусловлено расположение яйца на картине.
Если мы соединим все эти составляющие в единое целое, то можно заключить, что главный смысл картины в том, что время относительно, но постоянно в движении, а память недолговечна, но стабильна. «Постоянство памяти » относится к фрейдистскому этапу в творчестве Дали. Есть у картины и другое, неофициальное, название — «Течение времени».
Художник написал шедевр в 1931 году, когда ему было всего 27 лет. А уже в 1934 году «домом картины» стал Музей современного искусства в Нью-Йорке.
20 лет спустя Сальвадор Дали реинкарнировал картину и создал «Дезинтеграцию постоянства памяти». Но тут отражение нашло уже совсем новое время — эпоха технического прогресса. Взгляд художника на мир сильно изменился: циферблаты распадаются на молекулы, а все пространство затоплено водой.
А вам нравится искать скрытые символы на картинах? Какие необычные трактовки мировых шедевров вас особенно удивили?