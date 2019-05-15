11 признаков, по которым можно понять, что вы стареете
В один прекрасный день мы вдруг осознаем, что нам и нашим ровесникам, вроде бы все еще девушкам и парням, уже под 30, 40 или (не дай бог!) 50. В жизни появляются иные поводы для радости, грусти, размышлений и выводов. Если вы еще не решили, куда себя отнести: к молодняку или к старой гвардии, — эти 11 комиксов помогут вам разобраться.
Мы в AdMe.ru уверены, что у каждого возраста — своя прелесть, главное, относиться ко всему с юмором и самоиронией.
Вам больше не нравится современная музыка
А старые фильмы лучше новых
Когда у вас дома тусовка, соседи даже не знают об этом
А в разгар вечеринки вы хотите домой и спать
Ваши любимые треки играют на «Ретро-ФМ»
Вы способны навредить себе, даже сидя на стуле
Глядя на огромный дом в «Один дома», начинаете думать о размере их ипотеки
Ваши знакомые начинают рожать запланированных детей
Вы сами затеваете уборку, а иногда даже специально берете для этого отгул
Все ваши травмы — результат сна в странной позе
У вас есть любимый продуктовый магазин
В какой иллюстрации вы узнали себя?
Иллюстратор Alice Perkmini специально для AdMe.ru