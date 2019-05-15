11 признаков, по которым можно понять, что вы стареете

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В один прекрасный день мы вдруг осознаем, что нам и нашим ровесникам, вроде бы все еще девушкам и парням, уже под 30, 40 или (не дай бог!) 50. В жизни появляются иные поводы для радости, грусти, размышлений и выводов. Если вы еще не решили, куда себя отнести: к молодняку или к старой гвардии, — эти 11 комиксов помогут вам разобраться.

Мы в AdMe.ru уверены, что у каждого возраста — своя прелесть, главное, относиться ко всему с юмором и самоиронией.

Вам больше не нравится современная музыка

А старые фильмы лучше новых

Когда у вас дома тусовка, соседи даже не знают об этом

А в разгар вечеринки вы хотите домой и спать

Ваши любимые треки играют на «Ретро-ФМ»

Вы способны навредить себе, даже сидя на стуле

Глядя на огромный дом в «Один дома», начинаете думать о размере их ипотеки

Ваши знакомые начинают рожать запланированных детей

Вы сами затеваете уборку, а иногда даже специально берете для этого отгул

Все ваши травмы — результат сна в странной позе

У вас есть любимый продуктовый магазин

В какой иллюстрации вы узнали себя?