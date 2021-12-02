11 тайн, которые скрываются за знакомыми нам с детства портретами русских писателей

Портреты великих русских писателей и поэтов у многих ассоциируются с суровыми лицами, укоризненно смотревшими на нас со стен школьного кабинета литературы или со страниц учебника. А ведь за многими картинами часто скрывается живая человеческая история.

Мы в AdMe.ru любим, когда сухие факты из жизни классиков расцветают подробностями. Поэтому решили узнать, нет ли чего-то любопытного, связанного с их портретами.

Крамскому позировало чучело

Если вглядеться в этот портрет, то можно заметить, что суровое лицо великого русского писателя не совсем соответствует его обмякшей фигуре. Дело в том, что Крамскому пришлось писать ее с чучела. Толстой согласился позировать для портрета только при условии, что их будет написано сразу два: один останется ему, а другой поедет к Третьякову. Но Льву Николаевичу было скучно часами сидеть в одной и той же позе, он стремился к работе над «Анной Карениной» и другим важным делам. Востребованный и именитый художник не мог ждать капризную модель. И тогда созрел гениальный план: взять одежду Толстого, набить ее сеном и придать нужную позу. Крамской согласился и закончил обе картины вовремя.

Картина, на которой спрятался Гоголь

Эту известную картину нельзя в полной мере отнести к портретам писателей, тем не менее на ней можно разглядеть Н. В. Гоголя. В группе людей около всадников найдите человека с бородкой и длинными волосами, закутанного в коричневую ткань, — это и есть создатель «Мертвых душ».

Писатель, который взял в плен Брюллова

Имя Алексея Перовского известно больше историкам и литературоведам, хотя его произведения читали практически все. Взять хотя бы повесть «Черная курица, или Подземные жители» — именно ее под псевдонимом Антон Погорельский написал граф Перовский. Он создал ее для своего племянника, будущего литератора Алексея Толстого. В 1831 году Перовский познакомился в Италии с отдыхавшим там Брюлловым. Художник обещал написать портреты и самого графа, и его сестры, и маленького Алексея. Но прошло 4 года, прежде чем художник прибыл в Россию. О необязательности живописца ходили легенды, поэтому граф, как описывал эту историю Пушкин, «взял в плен» художника: поселил в своем имении и не отпускал, пока тот не закончил портрет.

Неудача Репина

Первый портрет Тургенева Репин написал в Париже по заказу Третьякова. Ни писатель, ни художник не были довольны конечным результатом, а ведь начиналось все отлично. Как писал сам Илья Ефимович, первый сеанс был очень удачным. Но затем полотно увидела и раскритиковала Полина Виардо. Тургенев не мог ослушаться своего кумира и забраковал начатый портрет. Репин не смог противостоять напору писателя и... «О глупость моя, я сгоряча повернул мой удачно схваченный яркий подмалевок головой вниз и начал с другого поворота... Увы, портрет вышел сух и скучен».

Несколько лет спустя судьба снова столкнула Репина и Третьякова. Они снова решили взяться за портрет Тургенева, и опять ничего не вышло. Критики разнесли работу в пух и прах. Газеты писали, что Репин изобразил «какого-то старческого селадона», а борода и усы писателя напоминают взбитое мыло, а не человеческие волосы.

Портрет вещей поэта

Эту картину нельзя в полной мере назвать портретом великого поэта, но можно сказать, что это точное изображение его вещей. Полотно заказал близкий друг Пушкина, П. В. Нащокин. Он же и позировал художнику, надев халат приятеля и знаменитый перстень-талисман. Шведский живописец Мазер никогда в жизни не видел Пушкина, поэтому старался сместить акцент с его лица на подлинные атрибуты.

Как добиться глубинного сходства

Еще один портрет великого русского писателя, выполненный по просьбе Павла Третьякова. Многие сочли его лучшим в творчестве художника, а также имеющим более глубинное, психологическое сходство с моделью. Жена писателя так описывала процесс работы над картиной: «Прежде чем начать работу, Перов навещал нас каждый день в тече­ние недели; заставал Федора Михайловича в са­мых различных настроениях, беседовал, вызы­вал на споры и сумел подметить самое характер­ное выражение в лице мужа, именно то, которое Федор Михайлович имел, когда был погружен в художественные мысли».

Хохол не той длины

Перед Крамским стоял сложная задача: Грибоедова уже не было на этом свете, но кругом было множество людей, знавших его лично и желавших видеть его точный портрет. Художник писал картину, используя прижизненные акварели и гравюры, и приглашал в студию друзей писателя, чтобы исправить полотно, руководствуясь их замечаниями. И все равно не все остались довольными. Например, литературовед и библиограф П. А. Ефремов писал, что художник «испортил оригинал прибавкой высоты хохла над лбом».

Если некогда переделывать

Это второй портрет Некрасова, написанный в последние дни его жизни. Первый, более официальный, был закончен еще при жизни поэта, а вот второй Крамской писал позже. Художник ухаживал за больным поэтом и был поражен силой его духа, поэтому хотел нарисовать его именно таким — преодолевающим недуг ради творчества. Сначала Крамской хотел писать картину совсем небольшую, но затем увеличил полотно. Изменилась вся композиция и, вместо того чтобы рисовать голову поэта заново, художник просто вырезал уже готовый кусок и наклеил его на нужное место. Ведь работу Крамской заканчивал уже после того, как его великой модели не стало. Если подойти к полотну поближе, можно увидеть края этой вставки.

Чехов негодует

Этот портрет, единственное прижизненное изображение великого писателя, был заказан известным Третьяковым тогда еще молодому художнику Осипу Бразу, впоследствии ставшему одним из лучших портретистов своего времени. Над картиной он работал более 2 лет и первый вариант сам забраковал. А вот второй, ставший хрестоматийным, не устроил уже модель. Чехов сказал: «Говорят, что и я, и галстук очень похожи, но выражение... такое, точно я нанюхался хрену».

Репин раскрыл секрет Толстого

Сейчас многим известно, что Толстой любил ходить босым. Но современники писателя об этом не знали, ведь в свет Лев Николаевич выходил обутым, а гостить в его имении и видеть писателя «домашним» довелось далеко не всем. Поэтому Репин, изобразив Толстого босиком, открыл глаза публике. Поговаривали, что сам писатель на это отреагировал иронично: «Благодарю вас, Илья Ефимович, что, разув меня, вы оставили на мне хотя бы панталоны».

Неприличный Пушкин

Первая версия картины Кончаловского «Пушкин в Михайловском» вызвала шквал возмущения: как так, великий поэт и без штанов. Художнику было проще прикрыть Александра Сергеевича одеялом, нежели объяснять публике авторский замысел. А ведь Кончаловский постарался быть максимально точным в своей работе. Так, современник поэта Н. И. Вульф в мемуарах упоминал, что поэт писал свои стихотворения обыкновенно утром, лежа на постели, положив бумагу на подогнутые колени. Странно было бы представить, что Пушкин ложился спать в брюках.