11 памятников, которые заглядывают прямо в душу

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На свете есть миллионы памятников и монументов, мимо которых люди проходят каждый день и не обращают на них никакого внимания. Однако есть и такие, которые с одного взгляда навсегда оставляют след в душе. Именно на них AdMe.ru и предлагает вам посмотреть сегодня.

«Умирающий лев», Люцерн, Швейцария

«Умирающего льва» называют самым грустным памятником мира. Скульптура, изображающая пронзенного стрелой льва с почти человеческой мимикой, высечена прямо в скале в начале XIX века. Горельеф посвящен швейцарским гвардейцам, погибшим во время штурма французского дворца Тюильри в 1792 году.

Туфли на набережной Дуная, Будапешт, Венгрия

В 1944–1945 годах члены нацисткой партии Венгрии расстреляли на набережной Дуная несколько тысяч человек. Чтобы экономить пули, они связывали по 50–60 человек и стреляли в первого, который, падая, увлекал за собой остальных людей. Перед расстрелом их заставляли снимать обувь, которую потом продавали. В память о погибших людях на набережной реки поставили 60 пар чугунной обуви — мужской, женской и детской.

Мемориал Эдит Штайн, Кельн, Германия

Эдит Штайн — монахиня-кармелитка, канонизированная в 1998 году Иоанном Павлом II. В 1942 году ее вместе с тысячами других нидерландских евреев отправили в концлагерь Освенцим, где она погибла в газовой камере.

Мемориал в Хатыни, Беларусь

22 марта 1943 года деревня Хатынь была сожжена карательным отрядом в качестве мести за укрывательство партизан, убивших офицера вермахта. Всех 149 жителей деревни загнали в сарай, который был подожжен. Тех же, кто выбегал из горящей постройки, тут же расстреливали. В 1969 году на месте уничтоженной деревни был возведен мемориал в память о мирных людях, погибших во Второй мировой войне.

Детский памятник мира, Хиросима, Япония

6 августа 1945 года 2-летняя Садако Сасаки была у себя дома в Хиросиме. В тот день она не погибла, однако спустя 10 лет умерла от лейкемии, причиной которой стало радиационное облучение. Незадолго до смерти она узнала легенду о том, что если сделать 1 000 бумажных журавликов, то исполнится любое желание. Садако загадала жизнь. Памятник Садако с большим бумажным журавликом над головой посвящен детям, погибшим и пострадавшим от бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Мемориал «Яма», Минск, Беларусь

2 марта 1942 года на улице Мельникайте в Минске немецкие солдаты расстреляли около 5 000 человек, живших в минском гетто. В память об этом событии на месте расстрела в 2000 году установили скульптурную композицию «Последний путь», состоящую из нескольких десятков фигур людей, спускающихся к яме. Все работы по установке памятника, посвященному всем жертвам холокоста, проводились вручную, а на его создание ушло 8 лет.

Памятник нерожденным детям, Бардеев, Словакия

В небольшом словацком городе Бардеев установлен памятник нерожденным детям. В оригинальной скульптуре, копии которой затем были установлены в разных уголках мира, фигурка ребенка выполнена из хрусталя. По задумке автора, Мартина Худачека, памятник должен напоминать людям о ценности человеческой жизни.

Памятник 82 детям, Лидице, Чехия

10 июня 1942 года поселок Лидице, расположенный неподалеку от Праги, был полностью уничтожен немецкими войсками. Поводом стало подозрение в укрывательстве партизан, совершивших покушение на немецкого офицера. Все жители поселка, включая детей старше 1 года, были или расстреляны или угнаны в концлагеря.

Памятник «Женщины во Второй мировой войне», Лондон, Великобритания

Памятник женщинам Второй мировой войны был открыт в центре британской столицы в 2005 году. На черной каменной плите «висят» 17 комплектов одежды, среди них есть форма медсестры и военная форма, одежда сварщика и многое другое, олицетворяющее профессии, которые пришлось освоить женщинам во время войны.

Памятник животным, погибшим в войнах, Лондон, Великобритания

Неподалеку от лондонского Гайд-парка есть необычный монумент, посвященный всем животным, когда-либо павшим во всех вооруженных конфликтах на Земле. Мемориал изображает идущих к проходу в стене двух груженых мулов, впереди которых, за стеной, стоят бронзовые лошадь и собака, смотрящая назад в поисках хозяина. Монумент был создан на средства частных лиц, пожертвовавших почти 1,5 млн фунтов.

Бонус

Есть у «Памятника нерожденным детям» и «продолжение», созданное Мартином Худачеком в 2015 году. Эта скульптура установлена на одном из кладбищ польского города Вроцлав, на котором хоронят нерожденных детей.