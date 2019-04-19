11 новых российских фильмов, за которые не стыдно

10 0

101

9.4k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Российский кинематограф испытывал и взлеты, и падения. Про плохое не будем, а вот про наиболее успешные фильмы 2018–2019 годов поговорим. Мы уверены, что все киноленты в нашей подборке найдут своего зрителя: тут есть и драмы, и семейные фэнтези, и просто легкие комедии для субботнего вечера. Приятного просмотра.

AdMe.ru очень рад, что и в России снимают кино, способное вызывать действительно сильные эмоции.

Ван Гоги

Рейтинг IMDb: 6,4 История непростых взаимоотношений отца, знаменитого дирижера, и сына, талантливого художника, но пока не достигшего известности. Как бы они ни старались разъехаться по разным частям света, жизнь сводит их вместе. И тут уже надо научиться любить и принимать близких, даже когда этого очень не хочется. На конкурсе «Кинотавр-2018» картина завоевала специальный приз имени Микаэла Таривердиева за лучшее музыкальное сопровождение фильма.

Сердце мира

Рейтинг IMDb: 6,9 Драматический фильм, сюжет которого разворачивается в лесной глуши, в доме владельца тренировочной станции для охотничьих собак Николая Ивановича. Молодой ветеринар Егор страстно мечтает стать членом большой семьи хозяина и всячески старается всем угодить. Однако хватит ли его умений для осуществления мечты?

Балканский рубеж

Рейтинг IMDb: 8,2 Рассказ ведется о событиях Косовской войны в Югославии. 1999 год, российский спецотряд получает боевое задание: взять под контроль аэродром и спасти заложников от террористов. Мир на пороге крупной войны, и командиру спецотряда Андрею Шаталову нужно не только победить, но и спасти свою любимую, оказавшуюся в западне.

Завод

Рейтинг IMDb: 7 Криминальный триллер с элементами драмы. Завод решают закрыть. Обычные работяги, испугавшись перспективы остаться на улице, пускаются в отчаянную аферу: похищают владельца предприятия и по совместительству олигарха. Когда глава охраны начальника приезжает, чтобы вызволить своего патрона, вскрываются подробности, которые в корне меняют представление об этом криминальном похищении.

Домовой

Рейтинг «КиноПоиска»: 6,4 Семейное фэнтези с элементами экшена рассказывает историю московской квартиры, в которой поселился таинственный домовой со скверным характером. Однако когда непростую жилплощадь покупает мать-одиночка с очаровательной 8-летней дочкой и котом (говорящим), все меняется в жизни фантастического персонажа. И конечно же, без харизматичной ведьмы не обойтись.

Громкая связь

Рейтинг IMDb: 6,8 Российская адаптация европейского фильма «Идеальные незнакомцы» от знаменитого «Квартета И». Тут мы увидим любимых актеров в совершенно новых амплуа. Семеро друзей встречаются в загородном доме одного из товарищей, чтобы отдохнуть и провести выходные в свое удовольствие. Однако жене хозяина дома приходит в голову гениальная идея положить все телефоны на стол и, если кто-то позвонит, говорить по громкой связи, а если напишет СМС, то зачитывать всем присутствующим. Тут-то и начинается самое интересное...

Юморист

Рейтинг IMDb: 6,7 Советский юморист Борис Аркадьев получил от жизни все: всенародную славу, счастливую семью, толпы поклонниц. Казалось бы, что еще нужно для счастья? Однако чем больше славы приходит к артисту, тем более в нем нарастает щемящее чувство угнетенности. И когда ощущение загнанности в угол доходит до определенной черты, наш главный герой из сатирика превращается в очень опасную личность.

Женщины против мужчин: Крымские каникулы

Рейтинг IMDb: 7,2 Три семейные пары пришли к нелегкому решению — развестись. После такого шага все стороны решают отдохнуть в Крыму, правда, это выясняется только после того, как бывшие мужья и жены прибывают в один и тот же отель. И мало того что место отдыха превращается в зону боевых действий, так еще и в этот злополучный отель приезжает Елена Могучая, чтобы решить, достойно ли заведение еще одной «звезды».

Свидетели

Рейтинг IMDb: 7,2 Фильм, в котором переплелись 3 новеллы об ужасах холокоста. История вроде бы о скрипке, немецкой овчарки и паре туфелек, но на самом деле — ужасающая летопись одного из самых черных периодов в истории человечества, когда жизнь человека не значила ровным счетом ничего. Новелла-драма «Туфельки» получила множество наград и в том числе была выдвинута на премию «Оскар».

Айка

Рейтинг IMDb: 6,9 История киргизской эмигрантки, вынужденной оставить своего новорожденного ребенка в одном из роддомов Москвы. Ей нужно не только найти работу, но и решить вопрос с кредиторами, которые могут причинить ей вред. Но способна ли девушка пережить боль от разлуки с сыном? Драма Сергея Дворцевого вошла в шорт-лист премии «Оскар-2019», а актриса Самал Еслямова, исполнившая главную роль, получила приз Каннского кинофестиваля.

Лес

Рейтинг IMDb: 6,6 Поистине шекспировские страсти разворачиваются в простой русской деревне. Подросток Данила влюбился в соседку Катю (которая старше него в два раза). Однако его отец тоже не прочь сбежать к девушке от своей надоевшей жены. Отец и сын становятся соперниками. Чем же закончится это противостояние?