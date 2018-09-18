11 метких комиксов о том, что каждый по-своему справляется с наступлением осени

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С одной стороны, осень — это яркие листья и уютные вечера за чашкой какао, а с другой — непроходящий насморк и грязь под ногами. Именно поэтому этот сезон можно одновременно обожать и недолюбливать. Как это удается, на своем примере покажут влюбленные, которые ждут не дождутся веселого Хеллоуина, но в то же время уже скучают по лету. Узнать в них и вашу пару будет совсем несложно. Кстати, о том, как со временем изменились отношения этих милых ребят, смотрите здесь.

AdMe.ru нарисовал 11 ироничных и правдивых комиксов о том, что все мы по-разному реагируем на наступление осени, но наверняка сойдемся во мнении, что это уникальный сезон. Листаем статью и заряжаемся осенним позитивом!

У некоторых праздничное настроение наступает чуточку раньше. Например, в теплый день сентября

Есть только два типа девушек, которых можно встретить на вечеринке в честь Хеллоуина

Осенняя романтика порой выглядит совсем не так, как бы нам этого хотелось

Зато этот сезон просто рай для сладкоежек

Жаль, что он так быстро проходит!

Одни месяцами ломают голову над своим костюмом, а другим даже заморачиваться не надо

Осенью ваши отношения проходят через настоящие испытания

Как и ваша сила воли

И пусть ожидания отнюдь не всегда совпадают с реальностью

А желание не отпускать лето грозит очередной простудой

Осень — чертовски классное время, которое стоит проводить только с самыми родными людьми

А вы любите осень? Расскажите нам, что вам больше всего нравится в этом сезоне!