11-летний мальчик так рисует в жанре гиперреализма, что его работы вызывают зависть даже у взрослых художников

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Кариму Варису Оламилькану (Kareem Waris Olamilekan) всего 11 лет, но его уже приняли в художественную академию, где он проходит обучение наравне со старшими студентами. И это неудивительно. Мальчик рисует поразительные портреты, достойные того, чтобы выставляться в лучших галереях мира.

Мы в AdMe.ru были поражены, когда увидели работы Карима, поэтому спешим рассказать об этом гениальном парнишке вам.

Карим родился в Нигерии в обычной семье. Мальчик начал рисовать в 6 лет, и с тех пор это стало его любимым занятием. Когда Кариму исполнилось 8 лет, его семья переехала в новый дом. Недалеко от своего жилища мальчик увидел студента художественной академии Ayowole Art Vocational Academy, рисующего натюрморт. Юный художник понял, что должен тоже поступить в это учебное заведение.

Карим показал свои рисунки преподавателю Ayowole, и у того не осталось сомнений, что маленький художник достоин обучения в академии. Так талантливый мальчик начал заниматься рисованием профессионально. Глядя на работы Карима, невозможно даже предположить, что они выходят из-под «пера» 11-летнего паренька, который до недавнего времени не брал никаких уроков рисования.

Карим рисует граффити, комиксы, мультфильмы, создает иллюстрации для книг и газет. Но больше всего ему нравится рисовать карандашом в жанре гиперреализма. По словам юного художника, он черпает вдохновение во всем, что происходит вокруг, а особенно в своей семье.

Автопортреты, нарисованные Каримом в 2017 году.

Сейчас мальчик знаменит, у него больше 30 тысяч подписчиков в инстаграме, но при этом он лишен какой-либо кичливости. Он помогает в работе родным и часто рисует портреты своих друзей.

Больше всего мальчику нравится его картина, которая называется «Насущный хлеб». На полотне изображен мальчик, подносящий ко рту ложку. По его лицу текут слезы и пот.

«Моя семья вынуждена тяжело работать, чтобы нам было что положить в рот, было на что купить еду. Это вдохновило меня», — объясняет творец.

Семья художника действительно живет небогато, и у мальчика нет денег на то, чтобы воплотить в жизнь все свои художественные задумки. Все материалы для рисования ему оплачивают родители и наставник, но иногда этого бывает недостаточно.

Карим предлагает правительству Нигерии поспособствовать расширению прав и возможностей молодежи. Мальчик предполагает, что государство могло бы назначить людей, которые посещали бы даже самые маленькие деревушки и искали талантливых людей, в дальнейшем помогая им развиваться.

Юный художник мечтает стать таким же великим, как Микеланджело, и хочет видеть свои картины в галереях — среди работ знаменитых художников.