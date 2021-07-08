11 крутых примеров того, как костюмеры с головой окунулись в эпоху и мастерски передали ее дух на экране

Работа художников по костюмам — это и кропотливый труд, и настоящее искусство. Некоторые из них днюют и ночуют на барахолках в поисках винтажных вещей. Благодаря этому мы можем видеть Джонни Деппа в кино в настоящем пальто из 30-х годов.

Мы в AdMe.ru поведаем о подвигах костюмеров, которые остаются за кадром. А в самом конце — немного дизайнерского баловства.

«Удивительная миссис Мейзел» — 50-е и наряд Одри Хепберн

Это комедийно-драматический сериал 2017 года о домохозяйке, которая ушла от мужа-изменщика и стала звездой стендапа. На дворе конец 50-х, место действия — Нью-Йорк. Костюмы главной героини создавались на базе журналов Vogue тех годов. А чтобы сшить культовое розовое пальто, художница по костюмам Донна Заковска перебрала 200 образцов тканей в поисках нужного оттенка.

Но самое вкусное здесь — это свадебное платье Мидж. Ведь оно — копия наряда Одри Хепберн от Givenchy из фильма «Забавная мордашка». Кино 1957 года, так что историческая достоверность более чем соблюдена.

«Фантастические твари и где они обитают» — цвет с особым смыслом

Дизайнеру Коллин Этвуд нужно было сделать костюм Ньюта Саламандера запоминающимся, но чтобы он не утомил зрителя. Итак, костюм состоит из темно-бирюзового пальто поверх жилета цвета охры и темных брюк. Он идеально сочетает в себе моду 1920-х годов и викторианский стиль. То есть это соответствует периоду, в котором происходит действие фильма, плюс не противоречит стилю одежды в магической Британии.

«Дело в том, что многие животные Ньюта имели своего рода люминесцентный цвет. Я хотела, чтобы у него было ощущение единства с ними. Поэтому я взяла этот синий с оттенком зеленого и коричневого». Коллин Этвуд, художник по костюмам

Таким образом, бирюзовый цвет показывает, что Ньют больше понимает животных, чем людей. Кстати, его галстук-бабочка на самом деле не черный, а темно-синий с желтыми крапинками.

«Форма воды» — погружение в 60-е

За гардероб в фильме отвечал Лукас Секейра. Видно, что он отлично справился с задачей: кадры из фильма можно принять за фото из 60-х. Особое внимание дизайнер уделил туфлям.

Дизайнер рассказал, что сцены в воде на самом деле снимались в студии. При помощи освещения и ветра создавался эффект подводного течения. Для этой сцены Лукас сшил героине красное пальто и платье из струящейся вискозы, это были копии нарядов, которые Элайза носила «на поверхности».

«Мулан» — вышивка со смыслом

Художница по костюмам Бина Дайгелер рассказывает, что вдохновилась традиционными китайскими нарядами с запахом — ханьфу, которые носили до династии Тан. Дайгелер добавила, что хотела сделать платье для сватовства очень женственным. На наряд потратили 12 метров ткани, оно вручную вышито бабочками, магнолиями и фениксами — работа заняла несколько недель.

Кстати, «Мулан» с китайского переводится как «магнолия». А феникс в китайской культуре часто является украшением на свадьбах, также это символ женской энергии.

«Неукротимый» — хитрый головной убор

Ханьфу в Древнем Китае носили и мужчины, и женщины. Герои исторических фэнтезийных сериалов щеголяют в них в большом количестве, как, к примеру, в «Неукротимом». Но лишь один герой там носит традиционный мужской головной убор — гуаньли. Его впервые надевали юноше на церемонии совершеннолетия.

Дело в том, что Мэн Яо при росте 170 см — самый низкорослый взрослый мужской персонаж в книге-первоисточнике. С помощью такого нехитрого приема он хотел добавить себе роста.

«Чужестранка» — копирование образа Жаклин Кеннеди

Создатели «Чужестранки» с любовью подошли к выбору костюмов. Терри Дресбах привлекла внимание фанатов к каждой пуговице и к каждому стежку. В 3-м сезоне, попав в 1960-е годы, Клэр носила стильный черный наряд в комплекте со шляпкой-таблеткой и кожаными перчатками. Этот образ позаимствован у Жаклин Кеннеди, которая, к слову, была законодательницей моды своего времени.

«Черная пантера» — корона и кольца-воротники

При создании костюмов для «Черной пантеры» команда дизайнера Рут Э. Картер проделала грандиозную работу по изучению одежды и культуры жителей Африки. В итоге каждая деталь имеет смысл. Так, корона королевы Рамонды была создана с помощью 3D-принтера, а вдохновением послужили ​​традиционные свадебные головные уборы женщин Южной Африки. Воротники-кольца свирепых воительниц Доры Миладже (телохранительниц королевской семьи) — это отсылка к женщинам племени ндебеле.

«Мэри Поппинс возвращается» — модный галстук-бабочка

При подготовке к фильму 2018 года дизайнер Сэнди Пауэлл обратилась к моде 30-х годов. С точки зрения силуэта это подол до середины икры и узкая талия. Стиль ар-деко привнес любовь к яркости и геометрическим принтам, и вот мы видим чудесный горошек на галстуке-бабочке Мэри.

К слову, этот принт был так популярен, что даже Минни Маус в 1928 году появилась в юбке в горошек.

«Убийство в „Восточном экспрессе“» — настоящее пальто из 30-х

В картине 2017 года действие происходит в 1930-х годах. Почти все костюмы сшиты с нуля, вручную. Но кожаное пальто Эдуарда Рэтчетта (персонаж Джонни Деппа) — один из немногих аутентичных предметов того времени, найденных дизайнером Александрой Берн. Это пальто, по задумке, должно было привнести в образ Эдуарда налет жадности и тщеславия, продемонстрировать стремление выставить напоказ богатство.

«Ма Рейни: Мать блюза» — настоящие золотые монеты

За костюмы отвечала Энн Рот. Она вдохновлялась сохранившимися фото реальной Ма. Энн нашла даже настоящие золотые монеты и сделала из них реплику ожерелья, которое носила певица. А для всех персонажей мужского пола сшили костюмы из ткани, специально привезенной из Йоркшира. Исторический факт: у артистов не было гардеробных, и на ночь они клали брюки под матрас, чтобы разгладились складки.

«Фаворитка» — особенная мантия королевы

Иногда даже самые маститые художники по костюмам совершают поступки, которые обывателям кажутся чудачеством. В фильме «Фаворитка» дизайнер Сэнди Пауэлл хотела передать болезненное состояние королевы Анны. А когда мы болеем, нам хочется завернуться в одеяло. Так вот, Сэнди не стала брать атлас или парчу, а купила на eBay 2 одеяла и сшила их. «Прямо как были у моей бабули», — отметила довольная Сэнди. Вот как-то так и получилась королевская мантия. И никто ведь не заметил, что монаршая особа расхаживает в одеялке.