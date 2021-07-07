11 комиксов от мамы, которая с задорной иронией относится к себе, детям и собственным будням
Художница Мария Горбунова умело совмещает материнство и создание крутых комиксов. В ее доме есть аж 3 маленькие музы, которые каждый день вдохновляют ее рисовать иллюстрации о родительских буднях. И получается очень здорово.
Мы в AdMe.ru обожаем, когда автор или художник в своих работах добавляет в обычную ситуацию немного юмора и иронии и благодаря этому помогает нам взглянуть на повседневность совершенно по-новому. А в конце статьи вас ждет бонус, который покажет, как выглядит семья Марии в реальной жизни.
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Бонус: а вот и сама Мария со своей семьей в реальной жизни
Поделитесь и вы забавной историей из вашего семейного архива.
Фото на превью mary_chemi / Instagram
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