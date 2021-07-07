11 комиксов от мамы, которая с задорной иронией относится к себе, детям и собственным будням

Художница Мария Горбунова умело совмещает материнство и создание крутых комиксов. В ее доме есть аж 3 маленькие музы, которые каждый день вдохновляют ее рисовать иллюстрации о родительских буднях. И получается очень здорово.

Мы в AdMe.ru обожаем, когда автор или художник в своих работах добавляет в обычную ситуацию немного юмора и иронии и благодаря этому помогает нам взглянуть на повседневность совершенно по-новому. А в конце статьи вас ждет бонус, который покажет, как выглядит семья Марии в реальной жизни.

Научить ребенка читать — миссия невыполнима

«Ну скажите, ведь так не только у нас, да?»

В этом мире есть вид спорта, который так и не включили в программу Олимпийских игр

«Мира уже успела заработать себе пару дырок в зубах к своим 5 годам и знает, как важно тщательно чистить зубы»

Чашечка свежесваренного кофе по утрам способна подарить вам заряд бодрости и хорошего настроения на весь день

Собаки — они как дети, но с определенным жизненным опытом

А что бы выбрали вы?

«После фразы „О, сегодня мама нас повезет!“ все оказываются в салоне, и вечеринка начинается»

Наверное, каждая мама в какой-то момент обнаруживает зеленого гепарда в своей квартире, судорожно вспоминая, болела ли ветрянкой она сама

«Ой, только не говорите, что у вас не так!»

«Любимый приемчик моего мужа»

Бонус: а вот и сама Мария со своей семьей в реальной жизни