11 комиксов о тех, кто готовит дома. Неважно, умеют они или нет
Несмотря на доступность и разнообразие кафе и ресторанов и возможность заказывать любые блюда на дом, ничто не может сравниться с домашней едой. При этом у каждого, кто хоть раз пытался приготовить что-то самостоятельно, найдется своя забавная история о том, что творилось на кухне.
Мы в AdMe.ru решили нарисовать иллюстрации из жизни домашних поваров, чтобы вместе зарядиться хорошим настроением перед тем, как пойти поесть.
Готовить дома — это когда у любимого блюда есть свои «побочные эффекты»
И ничто не сможет заменить домашние лакомства
Порой то, что кажется нереальным, на деле — легкотня
И наоборот
Если не умеешь готовить, запасной вариант есть всегда
Главное, не забывать, что у холодильника тоже есть свои законы подлости
И, когда готовишь, телефон нужно убирать подальше
У домашних кулинаров страшные истории выглядят именно так
Когда твоя девушка готовит первый раз в жизни и спрашивает: «Ну как, вкусно?» — главное, не подать виду
Мужчины никогда не понимают намеков, и иногда это даже играет на руку
Можно забыть обиду, простить измену, но такой поступок заслуживает высшей меры наказания
А вы любите готовить? Поделитесь своими забавными историями, которые могли произойти только на кухне.
Иллюстратор Alena Sofronova специально для AdMe.ru