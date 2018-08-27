11 комиксов о тех, кто готовит дома. Неважно, умеют они или нет

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Несмотря на доступность и разнообразие кафе и ресторанов и возможность заказывать любые блюда на дом, ничто не может сравниться с домашней едой. При этом у каждого, кто хоть раз пытался приготовить что-то самостоятельно, найдется своя забавная история о том, что творилось на кухне.

Мы в AdMe.ru решили нарисовать иллюстрации из жизни домашних поваров, чтобы вместе зарядиться хорошим настроением перед тем, как пойти поесть.

Готовить дома — это когда у любимого блюда есть свои «побочные эффекты»

И ничто не сможет заменить домашние лакомства

Порой то, что кажется нереальным, на деле — легкотня

И наоборот

Если не умеешь готовить, запасной вариант есть всегда

Главное, не забывать, что у холодильника тоже есть свои законы подлости

И, когда готовишь, телефон нужно убирать подальше

У домашних кулинаров страшные истории выглядят именно так

Когда твоя девушка готовит первый раз в жизни и спрашивает: «Ну как, вкусно?» — главное, не подать виду

Мужчины никогда не понимают намеков, и иногда это даже играет на руку

Можно забыть обиду, простить измену, но такой поступок заслуживает высшей меры наказания

А вы любите готовить? Поделитесь своими забавными историями, которые могли произойти только на кухне.