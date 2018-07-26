11 комиксов о том, сколько сил и терпения требует красота
Когда мужчины видят девушку с красивым макияжем, гладкими ножками, ухоженными ручками и бесподобной прической, они даже не представляют, через какие круги ада прошла она ради всего этого. А мы, все девушки планеты, уж точно знаем. И эти комиксы наглядно покажут все наши испытания на пути к красоте.
AdMe.ru нарисовал иллюстрации, всю боль которых поймет каждая женщина на Земле.
При рисовании стрелок все девушки проходят 5 стадий принятия неизбежного
Даже обычный блеск для губ потребует вашего терпения
А реальность не всегда совпадает с ожиданиями
Найти себе идеальный бюстгальтер практически невозможно
С подбором размера тоже творится что-то невообразимое
Утром девушкам нужно «чуточку» больше времени, чем парням
На одну половину вы всегда прекрасны, а на вторую — как получится
Еще ни одной женщине не удалось разгадать величайшие загадки современности
А покупка обуви — это всегда лотерея
И очень много из «женского» мужчинам не понять
А это знакомо каждой девушке до боли. Главное, чтобы это все не случилось в один день
А что еще из женских штучек испытывает ваше терпение на прочность?
Иллюстратор Xenia Shalagina специально для AdMe.ru