11 комиксов о том, сколько сил и терпения требует красота

Когда мужчины видят девушку с красивым макияжем, гладкими ножками, ухоженными ручками и бесподобной прической, они даже не представляют, через какие круги ада прошла она ради всего этого. А мы, все девушки планеты, уж точно знаем. И эти комиксы наглядно покажут все наши испытания на пути к красоте.

AdMe.ru нарисовал иллюстрации, всю боль которых поймет каждая женщина на Земле.

При рисовании стрелок все девушки проходят 5 стадий принятия неизбежного

Даже обычный блеск для губ потребует вашего терпения

А реальность не всегда совпадает с ожиданиями

Найти себе идеальный бюстгальтер практически невозможно

С подбором размера тоже творится что-то невообразимое

Утром девушкам нужно «чуточку» больше времени, чем парням

На одну половину вы всегда прекрасны, а на вторую — как получится

Еще ни одной женщине не удалось разгадать величайшие загадки современности

А покупка обуви — это всегда лотерея

И очень много из «женского» мужчинам не понять

А это знакомо каждой девушке до боли. Главное, чтобы это все не случилось в один день

А что еще из женских штучек испытывает ваше терпение на прочность?

Иллюстратор Xenia Shalagina специально для AdMe.ru

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8 Комментарии
  • 26 июля 2018
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