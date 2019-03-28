11 комиксов о том, что папой быть ничуть не легче, чем мамой

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Папы, как пелось в детской песенке, могут все что угодно. Кроме того, чтобы быть мамами. Но современные мужчины делят все тяготы материнства со своими вторыми половинами, и надо сказать, у них это отлично получается. Некоторые из них даже испытывают те же неприятные симптомы, что и их беременные жены.

Мы в AdMe.ru считаем, что отцовство — не меньший подвиг, чем материнство, и готовы вам это доказать.

1. Папа всегда интересно читает перед сном. Даже если очень устал

2. Пусть он и не рожал, но всегда готов вытерпеть любую боль ради своего ребенка

3. Хотя родов боялся намного больше, чем мама

4. Даже в череде важнейших дел папа найдет время для малыша

5. Но иногда он слишком усердно исполняет родительский долг

6. Даже если папа старается быть строгим, он все равно не может удержаться от того, чтобы не побаловать любимое чадо

7. Он всегда готов помочь взлететь своему ребенку. Даже ценой собственного здоровья

8. Но иногда и папе нужен отдых

9. Ведь он тоже человек и имеет право на ошибку

10. Иногда папы в череде забот о нас не замечают, что мы уже выросли

11. Но и о повзрослевших детях они переживают не меньше, чем о малышах

А как вы считаете, быть отцом — это подвиг?