11 комиксов о том, что быть в отношениях — то еще веселье
Смех продлевает жизнь, улучшает самочувствие и прокачивает пресс. Поэтому он будет полезен во всех сферах жизни и уж тем более в личной. Если укреплять отношения хихиканьем и хохотом, то быть вместе будет не только весело, но и полезно.
Мы в AdMe.ru уверены, что у каждой парочки свои приколы, но есть и те, которые объединяют всех.
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А что необычного и уморительного происходит в ваших отношениях? Поделитесь своими историями, нам очень интересно!