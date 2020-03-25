11 комиксов о том, что быть в отношениях — то еще веселье

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Смех продлевает жизнь, улучшает самочувствие и прокачивает пресс. Поэтому он будет полезен во всех сферах жизни и уж тем более в личной. Если укреплять отношения хихиканьем и хохотом, то быть вместе будет не только весело, но и полезно.