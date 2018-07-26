11 комиксов о детях и родителях, которые так смущающе правдивы

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Быть родителем — это когда тишина в комнате, где находится ребенок, страшнее выволочки у шефа. Это дергающийся глаз, стремительно пустеющий кошелек и острая потребность в личном пространстве, даже если вы были ярым экстравертом. Появление ребенка кардинально меняет жизнь человека, а что значит быть мамой на собственном опыте поняла Жылдыз Бекова — художница из Бишкека. Именно поэтому в ее комиксах узнают себя многие родители.

Мы в редакции AdMe.ru уверены, что воспитание детей — это тяжелая работа. Но она может быть и веселой, если взглянуть на любую ситуацию под другим углом. Добро пожаловать в родительские будни!

Когда город засыпает, просыпается мафия. А иногда и городу не уснуть, и подгузниковая мафия не дремлет

Сон — важная часть нашей жизни. А вот качество сна с появлением деток — уже совсем другая история

Признайтесь, наверняка дома есть фотографии, где вы в маминых «клобуках» или папиных сапогах для рыбалки. В одном сапоге

Жизнь без детей — это когда ты любишь себя и немного свою половинку. Жизнь с детьми — это когда ты просто любишь этих бесенят, потому что по-другому уже не можешь

А где нашли вас? В капусте, купили в магазине или тоже аист принес?

Маленькие дети пахнут ромашкой и молоком. И кое-чем еще...

Готовка в присутствии двух Гордонов Рамзи? Легко, но не очень весело

Если раньше вы могли быть главной жрицей прокрастинации, то сейчас дорога каждая минутка. Музе плевать на то, есть ли у вас дети

Иногда кажется, что только отцам доступен дзен. И как у них это так ловко получается?

Ревам-коровам доступно самое мощное оружие в борьбе с несправедливостью. С несправедливостью мамы, которая не дает лизать грязь

Иногда минутка покоя просто жизненно необходима. Жаль, что иногда ее приходится маскировать под физиологические потребности

Как бы нам порой ни было тяжело, дети — это отражение нас самих. Воспитывая их, мы должны в первую очередь воспитывать себя. А как изменилась ваша жизнь с появлением ребенка?