Эти 11 комиксов поймут только те, кто когда-либо лечил разбитое сердце
Жаль, что жизнь — это не сказка, и отношения, которые сначала казались идеальными, бывает, заканчиваются болезненным расставанием. Адриана Манхэттен (Adriana Manhattan) рисует комиксы о чувствах, которые переполняют в этот момент.
AdMe.ru сделал подборку самых искренних и эмоциональных работ художницы.
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Перевод AdMe.ru
Фото на превью adrianamanhattan
По материалам adrianamanhattan.tumblr.com, instagram.com/adrianamanhattan