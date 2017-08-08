Эти 11 комиксов поймут только те, кто когда-либо лечил разбитое сердце

Жаль, что жизнь — это не сказка, и отношения, которые сначала казались идеальными, бывает, заканчиваются болезненным расставанием. Адриана Манхэттен (Adriana Manhattan) рисует комиксы о чувствах, которые переполняют в этот момент.

AdMe.ru сделал подборку самых искренних и эмоциональных работ художницы.

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Перевод AdMe.ru
Фото на превью adrianamanhattan
По материалам adrianamanhattan.tumblr.com, instagram.com/adrianamanhattan

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2 Комментарии
  • 8 августа 2017
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