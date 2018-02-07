11 ироничных, зато честных комиксов о бывших

У всех были неудачные отношения, о которых нет-нет да и вспомнишь незлым тихим словом. А иногда вроде бы и забыл, живешь себе счастливо, а тут бац, привет из прошлого, давно не виделись. А ты с немытой головой в спортивках, и как после этого не верить в законы подлости? Об этих самых законах и забавных закономерностях мы и решили рассказать в наших комиксах.

AdMe.ru предупреждает, здесь много сарказма и правды, от них иногда колит в боку и в глазах, так что будьте осторожны.

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В каком из ситуация вы узнали своего бывшего? А может быть, себя? Поделитесь с нами смешными историями из вашей жизни, посмеемся вместе.

Иллюстратор Leonid Khan специально для AdMe.ru

77 На склад!
8 Комментарии
  • 7 февраля 2018
  • 8
  • 40455

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