11 иллюстраций, в которых любая невысокая девушка узнает себя

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Когда мир заточен под людей среднего роста, тем, кто считается невысоким, иногда тяжело приноровиться к нему. Маленькие девушки милые и трогательные, но нравится ли им такими быть? Ведь часто миниатюрную красотку принимают за ребенка, а в магазине ей трудно подобрать наряд.

Мы в AdMe.ru нарисовали ситуации, которые близки многим девушкам невысокого роста, и возможно, они дополнят их своими историями.

Радужные ожидания от шопинга часто разбиваются о суровую реальность

От некоторых комплексов сложно избавиться, даже если ты давно уже взрослая

Попытка разговора на равных иногда не удается

Оказывается, к некоторым развлечениям нужно готовиться специально, чтобы получить от них удовольствие

А к некоторым все равно не подготовишься, как ни крути

Когда окружающие считают тебя намного младше твоего возраста, это не всегда лестно. Но объясняться часто бесполезно

Например, если все уверены, что твой парень гораздо старше тебя, когда на самом деле вы ровесники

Но чувства не приходят по заказу, и совпадение по росту не имеет никакого значения

Но все же приятные моменты случаются там, где их не ждешь, и отличие от других людей работает на тебя

И пусть справиться самостоятельно с мелкими неприятностями иногда никак не получается...

...часто помощь приходит именно тогда, когда она так нужна