11 иллюстраций о том, что такое по-настоящему счастливый брак
Вопреки классику, мы в AdMe.ru считаем, что каждый счастливый брак счастлив по-своему. И это счастье складывается из мелочей, не поддающихся логике, из моментов, которые невозможно запланировать. Счастье не выразить точной формулой. Зато можно нарисовать. Итак, по-настоящему счастливый брак — это:
Когда он всегда готов защитить ее сон
И на его крепкое плечо можно положиться в любой ситуации
Когда ее забота не умаляет его мужского достоинства
И она готова терпеть маленькие неудобства, лишь бы быть рядом
А вообще, любые неудобства вы терпите по очереди
И даже переживаете эти непростые дни вместе
А в ссоре никогда не забываете про самое важное
У вас общие недостатки
И вам плевать на критику
Вы по-настоящему понимаете друг друга
И пока вы рядом, вы вечно молоды
Иллюстратор Ksenia Shvedova специально для AdMe.ru