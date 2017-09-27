11 иллюстраций о том, что такое по-настоящему счастливый брак

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Вопреки классику, мы в AdMe.ru считаем, что каждый счастливый брак счастлив по-своему. И это счастье складывается из мелочей, не поддающихся логике, из моментов, которые невозможно запланировать. Счастье не выразить точной формулой. Зато можно нарисовать. Итак, по-настоящему счастливый брак — это:

Когда он всегда готов защитить ее сон

И на его крепкое плечо можно положиться в любой ситуации

Когда ее забота не умаляет его мужского достоинства

И она готова терпеть маленькие неудобства, лишь бы быть рядом

А вообще, любые неудобства вы терпите по очереди

И даже переживаете эти непростые дни вместе

А в ссоре никогда не забываете про самое важное

У вас общие недостатки

И вам плевать на критику

Вы по-настоящему понимаете друг друга

И пока вы рядом, вы вечно молоды