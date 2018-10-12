11 иллюстраций о материнских чувствах, после которых захочется крепко обнять маму и долго не отпускать

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Любовь матерей, неиссякаемая и бескорыстная, пронизывает всю нашу жизнь. Это величайшее богатство, которое мы слишком часто воспринимаем как должное. Связь между мамой и ребенком невероятно сильна, а испытываемые чувства порой слишком сложно описать, ведь в них находится место заботе, переживаниям, ответственности, нежности, беспокойству, а главное — беспредельной любви.

Мы в AdMe.ru постарались описать чувства, которые согревают детей всей планеты и которые испытывает каждая мама на нашей необъятной Земле.

Когда носишь ребенка под сердцем, кажется, что целая Вселенная умещается в маленьком животе

А когда малыш появляется на свет, этот маленький мир навсегда поселяется в сердце

И ощущение единства, неделимости и гармонии становится постоянным спутником

Когда мама впервые берет ребенка на руки, она понимает, что держит в них самое хрупкое, что есть на свете

И с этой минуты она становится защитницей, готовой среагировать на любое движение и звук

И отдать всю себя ребенку

Защитить от всех невзгод, даже ценой собственной жизни

Вместе с малышом всегда болеет и душа матери, а выздоровление несет счастье

Своим присутствием дети способны озарить даже самый темный день в жизни

И привнести в жизнь яркие краски и неведомые ранее ощущения

Связь матери и ребенка порой сложно описать, но ее не сможет разорвать ни время, ни расстояние

А какие чувства испытали вы, став матерью? И какие чувства, которые связывали вас с вашей мамой, остались с вами и по сей день?