11 иллюстраций о материнских чувствах, после которых захочется крепко обнять маму и долго не отпускать
Любовь матерей, неиссякаемая и бескорыстная, пронизывает всю нашу жизнь. Это величайшее богатство, которое мы слишком часто воспринимаем как должное. Связь между мамой и ребенком невероятно сильна, а испытываемые чувства порой слишком сложно описать, ведь в них находится место заботе, переживаниям, ответственности, нежности, беспокойству, а главное — беспредельной любви.
Мы в AdMe.ru постарались описать чувства, которые согревают детей всей планеты и которые испытывает каждая мама на нашей необъятной Земле.
Когда носишь ребенка под сердцем, кажется, что целая Вселенная умещается в маленьком животе
А когда малыш появляется на свет, этот маленький мир навсегда поселяется в сердце
И ощущение единства, неделимости и гармонии становится постоянным спутником
Когда мама впервые берет ребенка на руки, она понимает, что держит в них самое хрупкое, что есть на свете
И с этой минуты она становится защитницей, готовой среагировать на любое движение и звук
И отдать всю себя ребенку
Защитить от всех невзгод, даже ценой собственной жизни
Вместе с малышом всегда болеет и душа матери, а выздоровление несет счастье
Своим присутствием дети способны озарить даже самый темный день в жизни
И привнести в жизнь яркие краски и неведомые ранее ощущения
Связь матери и ребенка порой сложно описать, но ее не сможет разорвать ни время, ни расстояние
А какие чувства испытали вы, став матерью? И какие чувства, которые связывали вас с вашей мамой, остались с вами и по сей день?
Иллюстратор Alena Sofronova специально для AdMe.ru