11 доказательств того, что лучшие отношения те, где есть юмор

Художница из Калифорнии Мэри Парк (Mary Park), рисующая под псевдонимом Murrz, честно и с юмором иллюстрирует свою жизнь. Именно поэтому ее работы так полюбились людям из сети. Во многих комиксах вы узнаете себя, а если и нет, то хорошее настроение вам в любом случае будет обеспечено.