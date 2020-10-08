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11 доказательств того, что лучшие отношения те, где есть юмор

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Художница из Калифорнии Мэри Парк (Mary Park), рисующая под псевдонимом Murrz, честно и с юмором иллюстрирует свою жизнь. Именно поэтому ее работы так полюбились людям из сети. Во многих комиксах вы узнаете себя, а если и нет, то хорошее настроение вам в любом случае будет обеспечено.

AdMe.ru с разрешения художницы делится с вами ее работами и надеется, что они добавят хихиканий и хохота в ваш день.

1.

© murrzstudio / instagram

2.

© murrzstudio / instagram

3.

© murrzstudio / instagram

4.

© murrzstudio / instagram

5.

© murrzstudio / instagram

6.

© murrzstudio / instagram

7.

© murrzstudio / instagram

8.

© murrzstudio / instagram

9.

© murrzstudio / instagram

10.

© murrzstudio / instagram

11.

© murrzstudio / instagram

А какие забавные истории случались у вас в паре?

Фото на превью murrzstudio / instagram
621-
2k