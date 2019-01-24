11 детей с известных картин, о судьбах которых мы не догадывались

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Эти картины известны миллионам людей, но далеко не каждый с легкостью ответит, что за мальчики и девочки изображены на них. И уж точно мало кто знает о судьбах ребят, которые смотрят на нас с этих полотен. Если вы тоже не относитесь к опытным искусствоведам, то скорее читайте нашу статью. Из нее вы узнаете, как картина может стать символом большой любви и какая связь между девочкой с персиками и Аленушкой с картины Васнецова.

AdMe.ru разузнал о дальнейшей жизни детей с известных полотен и спешит рассказать об этом вам.

Вера Мамонтова — В. Серов «Девочка с персиками», 1887

Вере Мамонтовой, девочке из известной купеческой семьи, было 12, когда она позировала Валентину Серову для одной из самых известных его картин. Кроме него яркую Веру в разное время писали также Виктор Васнецов, Павел Кузнецов и Михаил Врубель. Васнецов даже признавался, что образ знаменитой Аленушки на его картине навеян именно «сиянием глаз Веруши Мамонтовой».

Когда Вере шел 21-й год, Серов написал с нее еще один известный портрет — «Девушку с кленовой веткой».

К сожалению, любимице живописцев была отпущена недолгая жизнь. В 1903 году Вера Саввишна вышла замуж за Александра Дмитриевича Самарина. Свадьба состоялась после долгого сопротивления родни мужа, ведь он происходил из дворянского рода. У молодых родилось трое детей, а спустя 4 года после замужества Вера Самарина скончалась от пневмонии. Ее муж так больше и не женился. Он погиб в ГУЛАГе в 1932 году.

Маргарита Тереза Испанская — Диего Веласкес «Менины», 1656

На картине изображена семья испанского короля Филиппа IV: он сам, его супруга Марианна Австрийская, а также дочь инфанта Маргарита Тереза.

Родители Маргариты приходились друг другу дядей и племянницей. По причине такого близкородственного брака девочка имела очень слабое здоровье. В возрасте 14 лет Маргариту выдали замуж тоже за родственника — дядю по материнской линии, императора Священной Римской империи Леопольда I. Девочка так и продолжала называть его «дядюшкой». Во время очередной беременности Маргарита Тереза заболела бронхитом и умерла на 22-м году жизни после рождения 4-го ребенка.

Сергей Калмыков — К. Петров-Водкин «Купание красного коня», 1912

Коня Петров-Водкин писал с жеребца по имени Мальчик. А юноша, сидящий верхом на Мальчике, — это Сергей Калмыков, будущий художник-авангардист. В то время Сергей был учеником Петрова-Водкина, и, вероятно, идея сделать лошадь именно красной принадлежала именно ему.

Сергей Калмыков считается одним из важнейших представителей русского авангардного искусства. Но при жизни он был малопризнанным живописцем, а в последние свои дни — и вовсе забытым. В конце жизни его поведение выбивалось из социальных норм — некоторые психиатры считают, что он страдал шизофренией.

Михаил Морозов — В. Серов «Портрет Мики Морозова», 1901

Мике Морозову на этом портрете всего 4 года. В будущем он станет известным советским литературоведом и педагогом и посвятит всю свою жизнь изучению творчества Шекспира. Отец Мики Михаил Абрамович Морозов был знаменитым коммерсантом, меценатом и коллекционером живописи. В суровые годы «усиления классовой борьбы» именно принадлежность к купеческому роду Морозовых спасло Михаила от трагической участи: в то время руководство страны относилось либерально к семье Морозовых за их большие заслуги. К тому же в советские годы Михаил Морозов вел скромную жизнь переводчика, читал лекции по английской литературе и истории театра. В 1949 году его даже сделали главным редактором издававшегося на английском языке в Москве журнала News, не сомневаясь в его советской благонадежности.

Арсений Тропинин — В. Тропинин, «Портрет Арсения Васильевича Тропинина, сына художника», около 1818

Сын русского портретиста Василия Тропинина Арсений родился в 1809 году и впоследствии также стал художником. Как и его отец, мальчик был крепостным графа Моркова. Однако в возрасте 20 лет получил вольную — но на 5 лет позже, чем отец. Фактически Василий Тропинин выкупил сына и свою жену, а потом подал прошение, на основе которого Арсения признали живописцем. Арсений Тропинин прожил до глубокой старости, продолжив дело своего отца.

Аимжамал Огобаева — С. Чуйков «Дочь Советской Киргизии», 1948

Для картины художнику позировала киргизская девочка из села Орто-Сай. Ей было около 14 лет. Как считают некоторые искусствоведы, художник не стремился передать точное портретное сходство и значительно отступил при создании картины от истинного облика юной сельчанки. Художник подружился с Аимжамал и даже предлагал взять ее с собой в Москву для получения хорошего образования. Но мать девочки воспротивилась этому. В итоге Аимжамал вышла замуж за своего односельчанина, посвятила себя семье и воспитанию детей. Чуйков дружил с ней до конца жизни и часто называл «своей дочкой». Умерла Аимжамал в возрасте около 70 лет.

Жюли Мане — П. О. Ренуар «Девочка с кошкой», 1887

Жюли Мане была дочерью художницы Берты Моризо и племянницей Эдуарда Мане. Воспитываясь в творческой семье, девочка была знакома со многими художниками, они часто ее рисовали. Будучи еще совсем маленькой, она часто позировала своему дяде — легендарному живописцу-импрессионисту Э. Мане. Малышка была излюбленным мотивом в работах своей матери. Но, пожалуй, самым известным полотном с участием Жюли стала «Девочка с кошкой» кисти Ренуара.

В 17 лет Жюли осталась круглой сиротой и воспитывалась Стефаном Малларме. Вскоре Эдгар Дега познакомил ее с будущим мужем — Эрне Руаром. В этом браке у них родилось трое сыновей. Жюли Руар выбрала один возможный для себя путь — живопись. И ее стиль был очень похож на стиль ее матери.

Мальчик Вася — В. Перов «Тройка», 1866

Для детей, находящихся по краям тройки, Перов довольно быстро нашел натурщиков, а вот отыскать центрального персонажа все никак не удавалось. Однажды на улице художник повстречал крестьянку с сыном и понял, что искал именно этого паренька. Оказалось, мальчика зовут Васей и он единственная надежда и радость матери-вдовы. Убедив ее дать добро, живописец начал работу. Вскоре художник закончил картину и продал ее меценанту Третьякову. А через несколько лет к нему явилась в слезах мать Васи и рассказала, что сын заболел и умер. Она принесла все свои сбережения художнику в надежде купить картину с изображением любимого Васеньки. Перов объяснил, что полотно уже продано, но на него можно посмотреть, и отвел бедную женщину в галерею. Та упала перед картиной на колени и стала молиться. Растроганный этой сценой, художник специально написал отдельный портрет мальчика Васи и подарил его матери.

Дон Мануэль Осорио Манрике де Суньига — Ф. Гойя, «Дон Мануэль Осорио Манрике де Суньига в детстве», до 1787

Мануэль Осорио — сын графини Альтамира и дона Висента Исабеля Осорио де Москосо, графа Альтамира и члена правления Банка де Сан-Карлос (в дальнейшем — Банк Испании). Судьба мальчика оказалась трагичной: он умер, не дожив даже до 10 лет.

Александр Челищев — О. Кипренский «Портрет мальчика А. А. Челищева», 1808

На портрете Кипренского Александру Челищеву 11 лет. Через 4 года, всего в 15 лет, он будет участвовать в сражении с наполеоновскими войсками под Малоярославцем. В 17 лет юного прапорщика за отличие в боях произведут в подпоручики. А всего в 23 года Челищев уже будет штабс-капитаном. Александр Челищев был связан с делом декабристов, но активного участия не проявлял. Ему удалось избежать наказания, но в возрасте всего лишь 30 лет ему пришлось выйти в отставку, после чего он уехал жить в свое поместье.

Елена Яблонская — Т. Яблонская «Утро», 1954

В этой работе художница изобразила свою дочь — 13-летнюю Лену. Картина сыграла судьбоносную роль в личной жизни главной героини и стала настоящим гимном любви. Дело в том, что картину «Утро» знали все советские ребята: вырезали репродукции из журналов и вешали на стену, вклеивали в альбомы. Школьник Арсен Бейсембинов из Алма-Аты не был исключением. Он влюбился в эту акварельную длинноногую девочку еще в юном возрасте. Позже парень поступил в Московскую государственную художественно-промышленную академию и встретил там очаровательную девушку Лену. Они подружились и стали общаться. Однажды в доме у Арсена Лена увидела репродукцию «Утра» и призналась, что на ней изображена именно она. Вскоре Арсен и Елена поженились. Они прожили вместе почти 40 лет — до самой смерти Арсена Бейсембинова в 2000 году. Сейчас Елена живет в Алма-Ате, она также художница.