70+ книг на все случаи жизни, которые разорят организаторов обучающих курсов

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Век живи — век учись. Помимо романов, детективов и сказок есть горы крутых печатных изданий, которые прокачают ваши навыки до приличного уровня, будь то приготовление кулинарных шедевров или вышивка бисером. Ну а если сразу следовать всем советам, то можно и за 30 дней уже увидеть изменения в лучшую сторону.

Мы в AdMe.ru считаем, что книга — отличный репетитор-помощник. А вы как думаете?

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Для тех, кто хочет научиться круто готовить

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