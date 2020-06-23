70+ книг на все случаи жизни, которые разорят организаторов обучающих курсов

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Век живи — век учись. Помимо романов, детективов и сказок есть горы крутых печатных изданий, которые прокачают ваши навыки до приличного уровня, будь то приготовление кулинарных шедевров или вышивка бисером. Ну а если сразу следовать всем советам, то можно и за 30 дней уже увидеть изменения в лучшую сторону.

Мы в AdMe.ru считаем, что книга — отличный репетитор-помощник. А вы как думаете?

Для тех, кто хочет выучить иностранный язык

Для тех, кто хочет изменить свою жизнь

Для тех, кто хочет рисовать

Для тех, кто хочет разбираться в бизнесе

Для тех, кто хочет научиться круто готовить

Для тех, кто хочет делать шедевры своими руками

Для тех, кто хочет углубиться в науки

Для тех, кто хочет научиться писать хорошие тексты

Для тех, кто хочет привести свое тело в форму

Фото на превью The Help / DreamWorks SKG

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