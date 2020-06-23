70+ книг на все случаи жизни, которые разорят организаторов обучающих курсов
Век живи — век учись. Помимо романов, детективов и сказок есть горы крутых печатных изданий, которые прокачают ваши навыки до приличного уровня, будь то приготовление кулинарных шедевров или вышивка бисером. Ну а если сразу следовать всем советам, то можно и за 30 дней уже увидеть изменения в лучшую сторону.
Мы в AdMe.ru считаем, что книга — отличный репетитор-помощник. А вы как думаете?
Для тех, кто хочет выучить иностранный язык
- Дмитрий Петров. 16 уроков английского языка. Начальный курс
- Иван Тагиль. Грамматика немецкого языка / Deutsche Grammatik
- Валентина Горина. Французский язык. Полный курс шаг за шагом
- Томмазо Буэно, А. Л. Илларионова. Современный итальянский. Практикум по грамматике
- Ли Сяоци, Жэнь Сюэмэй, Сюй Цзиннин. Курс китайского языка Boya Chinese. Начальный уровень. Ступень I
- Като Ломб. Как я изучаю языки
- Р. А. Гонсалес, Р. Р. Алимова. Испанский язык. Полный курс шаг за шагом
- Александр Павленко. Венгерский язык. Тренинг разговорной речи для начинающих
- Анна Борисова. Греческий язык. Курс для начинающих
- Лиала Хронопуло. Японский язык. Грамматика в таблицах
- Илья Лерер. Иврит. Полный курс
- Елена Клевцова. Учебник арабского языка. Часть 1. Арабская письменность, понятная каждому
- Ольга Каган, А. С. Кудыма. Учимся писать по-русски. Экспресс-курс для двуязычных взрослых
- Анджей Щербацкий, Марек Котовский. Польский язык без репетитора. Самоучитель польского языка
- Алексей Бессонов, Марина Рубан. Как учить иностранные языки? Разговорный уровень за девять с половиной недель
Для тех, кто хочет изменить свою жизнь
- Дэн Вальдшмидт. Будь лучшей версией себя
- Борис Михайлович Литвак. 7 шагов к стабильной самооценке
- Дмитрий Калинский. Жизнь как исполнение желаний и как из лимона сделать лимонад
- Альберт-Ласло Барабаши. Формула. Универсальные законы успеха
- Джошуа Фоер. Эйнштейн гуляет по Луне. Наука и искусство запоминания
- Михаил Лабковский. Хочу и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым
- Даниэль Канеман. Думай медленно... Решай быстро
- Брайан Трейси. Выйди из зоны комфорта. Измени свою жизнь
- Анастасия Залога. Любовь к себе. 50 способов повысить самооценку
- Лоретта Бройнинг. Гормоны счастья
- Хелен Расселл. Хороший год, или Как я научилась принимать неудачи, отказалась от романтических комедий и перестала откладывать жизнь «на потом»
- Дмитрий Троцкий. Пока-я-не-Я. Практическое руководство по трансформации судьбы
- Максим Дорофеев. Джедайские техники
- Дэниел Гоулман. Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ
- Эндрю Мэтьюз. Живи легко!
- Эмили Нагоски, Амелия Нагоски. Выгорание
- Барбара Шер, Энни Готтлиб. Мечтать не вредно
- Джилл Хэссон, Сью Хэдфилд. Обрести уверенность в себе. Что означает быть ассертивным
- Юлия Пирумова. Хрупкие люди. Тайная дверь в мир нарциссов
Для тех, кто хочет рисовать
- Марк Кистлер. Вы сможете рисовать через 30 дней: простая пошаговая система, проверенная практикой
- Николай Ли. Рисунок. Основы учебного академического рисунка
- Майк Роуди. Визуальные заметки
- Джинн Доби. Песня цвета. Уроки цвета и композиции
- Ричард Уильямс. Аниматор: набор для выживания. Секреты и методы создания анимации, 3D-графики и компьютерных игр
- Виктор Меламед. Машинерия портрета. Опыт зрителя, преподавателя и художника
- Джованни Чиварди. Рисование: полное руководство
- Феликс Шайнбергер. Акварельный скетчинг
- Эндрю Лумис. Забавы с карандашом. Самый легкий способ научиться рисовать
- Том Хоффманн. Как понять акварель. Руководство для тех, кто хочет стать мастером
- Владимир Шаров. Академическое обучение изобразительному искусству
- Елена Астахова. Рисуйте как fashion-дизайнер
- Баррингтон Барбер. Анатомия для художников
Для тех, кто хочет разбираться в бизнесе
- Джефф Сазерленд. Scrum. Революционный метод управления проектами
- Александр Высоцкий. Малый Бизнес. Большая игра
- Ив Пинье, Александр Остервальдер. Построение бизнес-моделей. Настольная книга стратега и новатора
- Александр Фридман. Вы или хаос. Профессиональное планирование для регулярного менеджмента
- Дженнифер Грин, Эндрю Стеллман. Постигая Agile
- Джим Коллинз, Джерри Поррас. Построенные навечно
- Фрик Вермюлен. Бизнес под прицелом. Голая правда о том, что на самом деле происходит в мире бизнеса
- Джош Кауфман. Сам себе MBA
- Мэг Джей. Важные годы
- Келли Макгонигал. Сила воли. Как развить и укрепить
Для тех, кто хочет научиться круто готовить
- Мария Виллегас, Сара Ренделл. Франция. Кулинарный вояж
- Елена Богданова, Катерина Счастливая, Марина Мелконян. Пеку полезное. Волшебные десерты без белых муки и сахара. Ваш путеводитель по здоровой и сладкой жизни!
- Юлия Высоцкая. Большая кулинарная книга. Лучшие рецепты
- Эрик Кайзер. Ларусс. Энциклопедия хлеба. 80 рецептов хлеба и выпечки
- Дмитрий Фреско. PRO мясо
- Дэвид Эшер. Искусство натурального сыроделия
- Владимир Давыдов, Артем Митрофанов, Евгений Давыдов. Лучшие пиццы Америки
- Бронислав Виногродский. Путь Чая
- Катя Иващенко. Что на завтрак?
- Виталий Истомин. Нескучная еда
- Сергей Малозёмов. Еда живая и мертвая. Продукты для стройности, здоровья и долголетия
- Розали де ла Форе. Алхимия трав. Специи и травы на вашей кухне: от приправ до лекарства
- Анна Киселева. Свободные отношения с едой и не только. Рецепты для тех, кто любит себя
- Алена Спирина. Советская кухня по ГОСТУ и не только... Вкус нашего детства!
- Илья Лазерсон, Федор Сокирянский. Кулинарная наука, или Научная кулинария
- Тата Червонная. Счастье пахнет корицей. Рецепты для душевных моментов
- Елена Мотова. Мой лучший друг — желудок. Еда для умных людей
Для тех, кто хочет делать шедевры своими руками
- Лидия Клёс. Узоры для вязания на спицах. Большая иллюстрированная энциклопедия ТOPP
- Юлия Кузьминова. Холодный фарфор. Райский сад у тебя дома
- Мелисса Липман. 5 000+ шалей, платков и палантинов
- Анна Зайцева. Швы и стежки. Большая энциклопедия вышивки
- Анна Зайцева, Евгения Моисеева. Макраме. Самый полный и понятный самоучитель
- Адриенн Броссар. Куклы из ткани во французском стиле. Мастер-классы и выкройки
- Тереза Жилевска. Стильная женская одежда на любой тип фигуры. Секреты моделирования и дизайна
- Анастасия Медведева. Вышивка лентами без слез
- Сидзуко Куроха. Японский пэчворк Сидзуко Куроха. Великолепные лоскутные дизайны с шаблонами и пошаговыми мастер-классами
- Алена Фарафонова. Незавершенные рукодельные проекты. Простые шаги от хаоса к финалу
- Ольга Аскарова. Амигуруми. Милые зверушки, связанные крючком
- Наталья Ликсо. Цветы из бисера
- Анна Баганаева & Co. 130 способов пройти испытание творчеством
- Юлия Герман. Современный декупаж и другие декоративные техники
- Полина Майорова. ЭКО-рукоделие. Плетение из бумажной лозы
Для тех, кто хочет углубиться в науки
- Юваль Ной Харари. Sapiens. Краткая история человечества
- Ха-Джун Чанг. Как устроена экономика
- Борис Акунин. Первая сверхдержава. История Российского государства. Александр Благословенный и Николай Незабвенный
- Джо Диспенза. Сверхъестественный разум. Как обычные люди делают невозможное с помощью силы подсознания
- Уинстон Черчилль. Вторая мировая война
- Мэттью Уолкер. Зачем мы спим. Новая наука о сне и сновидениях
- Стивен Хокинг. Краткие ответы на большие вопросы
- Ричард Фейнман. Наука, не-наука и все-все-все
- Валерия Черепенчук, Ирина Ломакина, Наталья Сердцева. Технологии, изменившие мир
- Мартин Модер. Генетика на завтрак. Научные лайфхаки для повседневной жизни
- Александр Панчин. Защита от темных искусств. Путеводитель по миру паранормальных явлений
- Шон Б. Кэрролл. Вечность. В поисках окончательной теории времени
- Светлана Бурлак. Происхождение языка. Факты, исследования, гипотезы
- Джим Аль-Халили. Квант
- Мэтт Ридли, Михай Чиксентмихайи и др. Теории всего на свете
Для тех, кто хочет научиться писать хорошие тексты
- Александр Клюшин. Как написать «нон-фикшн» книгу. Полное руководство
- Стивен Кинг. Как писать книги
- Джессика Лоури. Не проблема, а сюжет для книги. Как научиться писать и этим изменить свою жизнь
- Кристофер Воглер, Дэвид Маккенна. Memo: Секреты создания структуры и персонажей в сценарии
- Джон Труби. Анатомия истории. 22 шага к созданию успешного сценария
- Екатерина Оаро. Держись и пиши
- Грант Фолкнер. Начни писать
- Харуки Мураками. Писатель как профессия
- Рэй Брэдбери. Дзен в искусстве написания книг
- Егор Апполонов. Пиши рьяно, редактируй резво
- Роберт Макки. Диалог: Искусство слова для писателей, сценаристов и драматургов
- Лиза Крон. С первой фразы: Как увлечь читателя, используя когнитивную психологию
- Екатерина Иноземцева. Как стать популярным автором
- Юрген Вольф. Литературный мастер-класс
- Кристофер Воглер. Путешествие писателя. Мифологические структуры в литературе и кино
Для тех, кто хочет привести свое тело в форму
- Фредерик Делавье, Майкл Гандил. Анатомия силовых тренировок для женщин
- Алексей Гордовский. Здоровье и красивая фигура после 50
- Антон Петряков. FreshLife28. Как начать новую жизнь в понедельник и не бросить во вторник
- Елена Каркукли. Faceday. Идеальное лицо за 10 минут в день
- Тимоти Феррис. Совершенное тело за 4 часа
- Сергей Бубновский. Домашние уроки здоровья. Гимнастика без тренажеров. 60 упражнений
- Дэниэл Ласерда. 2,100 асан. Вся йога в одной книге
- Брэд Уокер. Анатомия стретчинга
- Кэрол Мэджио. Аэробика для кожи и мышц лица. Комплекс упражнений для восстановления молодости
- Сергей Тафинцев. Йога для спины: лучшие практики для здорового позвоночника
Фото на превью The Help / DreamWorks SKG