100 лучших сериалов по версии «КиноПоиска», которые можно пересматривать вечно

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«КиноПоиск» — один из самых авторитетных русскоязычных сайтов, посвященных кинематографу. И мы воспользовались его рейтингом, чтобы собрать для вас лучшие из лучших. Тут есть сериалы на любой вкус, и мы уверены, они вас приятно удивят.

Мы в AdMe.ru уже пересмотрели половину и не собираемся останавливаться на достигнутом, а вы?

А какой из этих сериалов вам нравится больше всего? Может, вы бы сами дополнили список чем-то новеньким? Поделитесь с нами.