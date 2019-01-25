100 лучших сериалов по версии «КиноПоиска», которые можно пересматривать вечно
«КиноПоиск» — один из самых авторитетных русскоязычных сайтов, посвященных кинематографу. И мы воспользовались его рейтингом, чтобы собрать для вас лучшие из лучших. Тут есть сериалы на любой вкус, и мы уверены, они вас приятно удивят.
Мы в AdMe.ru уже пересмотрели половину и не собираемся останавливаться на достигнутом, а вы?
- Игра престолов (2011 — настоящее время)
- Друзья (1994–2004)
- Во все тяжкие (2008–2013)
- Шерлок (2010 — настоящее время)
- Доктор Хаус (2004–2012)
- Настоящий детектив (2014 — настоящее время)
- Теория Большого взрыва (2007 — настоящее время)
- Клан Сопрано (1999–2007)
- Клиника (2001–2010)
- Как я встретил вашу маму (2005–2014)
- Побег (2005–2017)
- Черное зеркало (2011 — настоящее время)
- Фарго (2014 — настоящее время)
- Дживс и Вустер (1990–1993)
- Аббатство Даунтон (2010–2015)
- Карточный домик (2013–2018)
- Декстер (2006–2013)
- Очень странные дела (2016 — настоящее время).
- Бесстыдники (2011 — настоящее время)
- Форс-мажоры (2011 — настоящее время)
- Нарко (2015–2017)
- Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство (1979)
- BadComedian (2011 — настоящее время). В широком смысле это все же YouTube-шоу, но оно входит в рейтинг «КиноПоиска».
- Рим (2005–2007)
- Твин Пикс (1990–1991)
26. Прослушка (2002–2008)
27. Острые козырьки (2013 — настоящее время)
28. Доктор Кто (2005 — настоящее время)
29. Спартак: Кровь и песок (2010–2013)
30. Секретные материалы (1993 — настоящее время)
31. Близкие друзья (2000–2005)
32. Викинги (2013 — настоящее время)
33. Мир Дикого Запада (2016 — настоящее время)
34. Книжный магазин Блэка (2000–2004)
35. Подпольная империя (2010–2014)
36. Монти Пайтон: Летающий цирк (1969–1974)
37. Остаться в живых (2004–2010)
38. Плохие (2009–2013)
39. Родина (2011 — настоящее время)
40. Сверхъестественное (2005 — настоящее время)
41. Мост (2011–2018)
42. Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Сокровища Агры (1983)
43. Больница Никербокер (2014–2015)
44. Обмани меня (2009–2011)
45. Американская семейка (2009 — настоящее время)
46. Сыны анархии (2008–2014)
47. Силиконовая долина (2014 — настоящее время)
48. Лучше звоните Солу (2015 — настоящее время)
49. Пуаро (1989–2013)
50. Блудливая Калифорния (2007–2014)
51. Один литр слез (2005–2007)
52. Анатомия страсти (2005 — настоящее время)
53. Однокурсники (2009–2015)
54. Квантовый скачок (1989–1993)
55. Это мы (2016 — настоящее время)
56. Офис (2005–2013)
57. Лютер (2010–2018)
58. Чертова служба в госпитале Мэш (1972–1983)
59. Парки и зоны отдыха (2009–2015)
60. Убийство (2011–2014)
61. Майти Буш (2003–2007)
62. Большая маленькая ложь (2017)
63. Служба новостей (2012–2014)
64. Звездный путь (1966–1969)
65. Скорая помощь (1994–2009)
66. Белый воротничок (2009–2014)
67. Красавцы (2004–2011)
68. Ганнибал (2013–2015)
69. Ходячие мертвецы (2010 — настоящее время)
70. Вероника Марс (2004–2007)
71. Мыслить как преступник (2005 — настоящее время)
72. Саутленд (2009–2013)
73. Детективное агентство Дирка Джентли (2016–2017)
74. Сорвиголова (2015–2018)
75. Удивительная миссис Мейзел (2017 — настоящее время)
76. Менталист (2008–2015)
77. Бруклин 9-9 (2013 — настоящее время)
78. Касл (2009–2016)
79. Мальчики краше цветов (2009)
80. Все ненавидят Криса (2005–2009)
81. Убийство на пляже (2013–2017)
82. Безумцы (2007–2015)
83. Хорошая жена (2009–2016)
84. Холм одного дерева (2003–2012)
85. Секс в большом городе (1998–2004)
86. Молокососы (2007–2013)
87. Отчаянные домохозяйки (2004–2012)
88. Девочки Гилмор (2000–2007)
89. Кухня (2012–2016)
90. Огни ночной пятницы (2006–2011)
91. Тюдоры (2007–2010)
92. Твин Пикс (2017)
93. Охотник за разумом (2017 — настоящее время)
94. Грань (2008–2013)
95. Как избежать наказания за убийство (2014 — настоящее время)
96. Американская история ужасов (2011 — настоящее время)
97. Звездный крейсер «Галактика» (2004–2009)
98. Американская история преступлений (2016 — настоящее время)
99. Юристы Бостона (2004–2008)
100. Миллиарды (2016 — настоящее время)
А какой из этих сериалов вам нравится больше всего? Может, вы бы сами дополнили список чем-то новеньким? Поделитесь с нами.
Фото на превью Black Mirror / Channel 4 Television Corporation