100 картин, которые должен узнавать каждый образованный человек

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Чтобы считаться образованным человеком и разносторонней личностью, необходимо обладать общими познаниями по различным предметам. За всю историю живописи людьми были созданы сотни гениальных произведений. Каждому любознательному человеку нужно знать хотя бы некоторые из них, чтобы не путать Мане и Моне и отличать «Даму с горностаем» от «Девушки с жемчужной сережкой».