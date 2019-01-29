100 картин, которые должен узнавать каждый образованный человек

  • 10
  • 145
  • 85
  • 22.9k

Чтобы считаться образованным человеком и разносторонней личностью, необходимо обладать общими познаниями по различным предметам. За всю историю живописи людьми были созданы сотни гениальных произведений. Каждому любознательному человеку нужно знать хотя бы некоторые из них, чтобы не путать Мане и Моне и отличать «Даму с горностаем» от «Девушки с жемчужной сережкой».

AdMe.ru составил список знаменитых картин всех времен, которые оказали значительное влияние на всю историю искусств. Запомните их, чтобы не путать.

Древняя живопись

XIII–XV века

XVI век

XVII век

XVIII век

XIX век

XX век

Разумеется, этот список можно и нужно расширять и продолжать. А какие картины добавили бы в него вы?

Фото на превью wikipedia

  • 10
  • 145
  • 85
  • 22.9k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль