100 картин, которые должен узнавать каждый образованный человек
Чтобы считаться образованным человеком и разносторонней личностью, необходимо обладать общими познаниями по различным предметам. За всю историю живописи людьми были созданы сотни гениальных произведений. Каждому любознательному человеку нужно знать хотя бы некоторые из них, чтобы не путать Мане и Моне и отличать «Даму с горностаем» от «Девушки с жемчужной сережкой».
AdMe.ru составил список знаменитых картин всех времен, которые оказали значительное влияние на всю историю искусств. Запомните их, чтобы не путать.
Древняя живопись
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Изображения в пещере Шове, ок. 30 тыс. лет назад
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Рисунки в пещере Альтамира, ок. 15 тыс. лет назад
XIII–XV века
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Андрей Рублев «Троица», 1427
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Робер Кампен «Алтарь Мероде», ок. 1432
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XVI век
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Тициан «Даная», 1554
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XVII век
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Рембрандт «Ночной дозор», 1642
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Ян Вермеер «Молочница», 1661
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XVIII век
XIX век
- Жан Энгр «Большая одалиска», 1814
- Каспар Давид Фридрих «Странник над морем тумана», 1818
- Теодор Жерико «Плот „Медузы“», 1819
- Теодор Жерико «Скачки в Эпсоме», 1821
- Франсиско Гойя «Сатурн, пожирающий своего сына», 1823
- Эжен Делакруа «Свобода, ведущая народ», 1830
- Кацусика Хокусай «Большая волна в Канагаве», 1831
- Карл Брюллов «Последний день Помпеи», 1833
- Гюстав Курбе «Отчаяние. Автопортрет», 1844–1845
- Иван Айвазовский «Девятый вал», 1850
- Жан-Франсуа Милле «Сборщицы колосьев», 1857
- Франческо Айец «Поцелуй», 1859
- Эдуард Мане «Завтрак на траве», 1863
- Эдуард Мане «Олимпия», 1863
- Василий Перов «Тройка», 1866
- Джеймс Уистлер «Аранжировка в сером и черном. Мать художника», 1871
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Эдвард Мунк «Крик», 1893
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Камиль Писсарро «Бульвар Монмартр. После полудня, солнечно», 1897
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XX век
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Поль Сезанн «Купальщицы», 1900
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Густав Климт «Поцелуй», 1908
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Анри Матисс «Танец», 1910
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Кузьма Сергеевич Петров-Водкин «Купание красного коня» 1912.
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Пабло Пикассо «Герника», 1937
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Разумеется, этот список можно и нужно расширять и продолжать. А какие картины добавили бы в него вы?
Фото на превью wikipedia