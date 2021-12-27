10+ звезд, у которых оказались такие родственные связи, что мы до сих пор не можем прийти в себя

«Вопросы крови — самые сложные вопросы в мире», — писал Михаил Булгаков в романе «Мастер и Маргарита». Со времен появления этого произведения наука продвинулась далеко вперед, и теперь анализ ДНК может многое рассказать нам о наших далеких предках — порой даже то, о чем мы не догадывались.

И вот, в очередной раз изучая глубины интернета, AdMe.ru отыскал 11 знаменитостей, в роду у которых отметились еще более знаменитые люди.

Роберт Паттинсон и граф Дракула

Актер, исполнивший роль Эдварда в «Сумерках», имеет настоящие вампирские корни. По словам генетиков, в дальних предках актера числится сам князь Трансильвании Влад Цепеш, известный как Дракула. «Проследить путь семьи Роберта Паттинсона до Влада было трудным исследованием, но раскрытые фрагменты стали идеальным дополнением саги», — говорит Анастасия Тайлер, специалист по генеалогии на Ancestry.com.

Звезда Голливуда и Дракула связаны между собой через британскую королевскую семью. Паттинсон оказался дальним родственником принцев Уильяма и Гарри, чьим дядей в дальнем поколении и был Влад Цепеш.

Оззи Осборн и Николай II

В генах Оззи Осборна исследователи обнаружили нечто невообразимое. Одним из предков рок-кумира был неандерталец, другой — древний римлянин, вероятно, чудом спасшийся во время извержения вулкана Везувия, уничтожившего древние Помпеи, третий — российский царь Николай II. Музыкант уверен, что именно его генетика позволяет ему до сих находиться в добром здравии, несмотря на не самый спокойный образ жизни.

Бенедикт Камбербэтч и Конан Дойль

Актер, блистательно воплотивший на экране роль Шерлока Холмса, оказался родственником создателя этого персонажа Артура Конана Дойля. Генетики установили, что актер и писатель были 16-юродными кузенами. Их общим предком был Джон Гонт, герцог Ланкастерский, четвертый сын короля Эдуарда III и отец Генриха IV.

Рэйф Файнс и король Шотландии Яков II

Актер, сыгравший Волан-де-Морта в саге о Гарри Поттере, оказался 8-юродным братом принца Чарльза. И Рэйф Файнс, и Его Высочество — потомки короля Шотландии Якова II, правившего с 1437 по 1460 годы.

Анна Чанселлор и Джейн Остин

В 2003 году Анна Чанселлор сыграла заносчивую аристократку в фильме «Чего хочет девушка». В жизни у актрисы тоже очень богатая родословная: ее двоюродная прапрапрабабушка — писательница Джейн Остин. А еще в ее предках числится Джон Черчилль — 1-й герцог Мальборо. Но, в отличие от своей надменной героини, Анна не кичится своим происхождением. Она предпочитает, чтобы ее ценили за ее актерские работы, а не за именитых предков.

Хелена Бонем Картер и Вайолет Бонем Картер

Хелена Бонем Картер — троюродная сестра Анны Чанселлор. А еще она внучка Вайолет Бонем Картер, до замужества — баронессы Асквит — феминистки, активистки, хорошей подруги Уинстона Черчилля и дамы-командора Ордена Британский империи.

Джонни Депп и королева Елизавета II

Специалисты по генеалогии выяснили, что Джонни Депп может быть связан с британской королевской семьей. Актер может приходиться кузеном, а точнее, 20-юродным братом Елизавете II. По словам исследователя Ника Баррата, Деппа и Ее Величество может связывать общий предок, живший более 500 лет назад.

Пэрис Хилтон и Мэрилин Монро

В одном из интервью Пэрис Хилтон рассказала, что тайну ее генеалогического древа раскрыл экстрасенс. Но, по словам «блондинки в шоколаде», ее мама решила уточнить информацию у ученых. Результат ДНК-теста показал, что звезда — родственница Мэрилин Монро и королевы Елизаветы II.

Тильда Суинтон и Роберт Брюс

Исследователи из Эдинбурга выяснили, что оскароносная актриса — потомок шотландского короля Роберта Брюса, который освободил страну от англичан. Об этих событиях был снят знаменитый фильм «Храброе сердце» с Мелом Гибсоном в главной роли. Интересно, что легендарный правитель был предком Тильды как со стороны отца, так и со стороны матери.

Кэтрин Хепберн и Алиенора Аквитанская

Кэтрин Хепберн сыграла королеву Алиенору Аквитанскую в фильме «Лев зимой». Возможно, образ так удался актрисе именно потому, что она является далекой правнучкой легендарной матери Ричарда Львиное Сердце.

Гарри Ллойд и Чарльз Диккенс

Звезда «Игры престолов» оказался прапраправнуком викторианского писателя Чарльза Диккенса по материнской линии. Кстати, мама Гарри в девичестве носила громкую фамилию автора «Оливера Твиста».