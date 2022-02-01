10+ знаменитостей, которые поразили нас своими неожиданными талантами

Стрельба из лука, укрощение львов, глотание огня, пилотирование самолета, изготовление украшений из зубов собственных фанатов — вот далеко не полный список умений звезд мирового масштаба.

Мы в AdMe.ru уверены, что талантливый человек талантлив если не во всем, то во многом. И герои нашей сегодняшней подборки это подтверждают.

Джина Дэвис

Звезда фильма «Тельма и Луиза» Джина Дэвис увлекается стрельбой из лука и даже хотела принять участие в Олимпийских играх, которые проходили в Сиднее в 2000 году. По итогу отбора актриса заняла 24-е место и не прошла квалификацию в команду, однако получила особое приглашение на международный конкурс «Золотая стрела». При этом спортом Дэвис увлеклась, когда ей было уже за 40.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли настолько крутая мама, что ради своего сына получила лицензию пилота. Когда Мэддоксу было 3 года, он интересовался самолетами. «Если я смогу управлять самолетом к тому времени, когда ему исполнится 4 года, я буду для него как Супермен», — сказала тогда актриса. Анджелина уже довольно уверенно чувствует себя за штурвалом. Мэддокс, кстати, научился летать вслед за мамой.

Пирс Броснан

До начала актерской карьеры будущий Джеймс Бонд был профессиональным циркачом. Он научился глотать огонь и участвовал в уличных фаер-шоу. Пирс Броснан тепло отзывается о тех 3 годах, которые посвятил цирковому искусству, и с удовольствием демонстрирует приобретенные в юности навыки на телешоу.

Джастин Бибер

Канадский певец с миловидной внешностью, оказывается, умеет собирать кубик Рубика менее чем за 2 минуты. И с удовольствием демонстрирует это умение на публике.

Кира Найтли

Кира Найтли раскрыла свой уникальный талант на «Шоу Грэма Нортона». Оказывается, актриса умеет играть на своих зубах, словно на музыкальных инструментах. Она постукивает по ним пальцами, и получается мелодия.

Кеша

Певица Кеша тоже использует зубы для своего хобби. Правда, не свои. «Я попросила фанатов прислать мне свои зубы и получила около 1 000 образцов. Я сделала из них бюстгальтер, головной убор, серьги и ожерелья», — рассказала звезда.

Майк Тайсон

Суровый боксер предан голубям с раннего детства. Когда он был маленьким мальчиком, его часто обижали другие дети, и Майк находил утешение в уходе за птицами. Именно пернатым Тайсон обязан своей карьерой: он начал заниматься боксом, чтобы заступиться за своих крылатых друзей. Сейчас легенде тяжелого веса принадлежит более 1 000 голубей, и он тратит до $ 400 000 в месяц на их содержание.

Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская любит играть на пианино и делает это на весьма достойном уровне. Она предложила Тому Уокеру вместе выступить на традиционном рождественском телеконцерте. Певец похвалил Кейт и назвал ее потрясающим музыкантом, несмотря на то, что герцогиня очень нервничала во время записи.

Марго Робби

Марго Робби не только прекрасная актриса, но и звездный тату-мастер. По крайней мере, если судить по ее «клиентам», среди которых есть и ее коллеги по фильму «Отряд самоубийц». Она набила звездам слово «отряд» в память о съемках. А Кара Делевинь получила еще одну татуировку — смайлик на большом пальце ноги. Правда, сейчас Марго прекратила делать татуировки своим друзьям из-за нескольких неудачных работ. В частности, девушка едва не испортила свадьбу подруги, набив той на спине нечто не очень эстетичное.

Кристофер Уокен

Еще один актер, который начал карьеру в шоу-бизнесе с цирка. Когда Кристоферу Уокену было 16 лет, он работал ассистентом дрессировщика львов. «Я заходил в клетку и махал кнутом, а львица лениво вставала, садилась, как собака, и, может быть, немного рычала. Я очень люблю кошек: они отличная компания», — рассказывал в интервью Уокен.

Кэтрин Винник

Звезда сериала «Викинги» может дать отпор недоброжелателям не только на экране. Кэтрин начала заниматься боевыми искусствами в 7 лет и получила свой первый черный пояс в 13, а в 21 год открыла 3 школы тхэквондо. Она обучала актеров самообороне, одновременно занимаясь кинезиологией (дисциплиной, изучающей мышечное движение) в Йоркском университете в Торонто.