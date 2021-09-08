10+ вопросов о мире Гарри Поттера, на которые Джоан Роулинг ответила лично. И порядком нас удивила

Последний фильм о приключениях Мальчика, Который Выжил, вышел 10 лет назад. Но многие не готовы расставаться с любимыми героями до сих пор. Поэтому всеми силами пытаются узнать, что же происходило в волшебном мире после победы над Волан-де-Мортом. А также подловить автора на сюжетных нестыковках.

Что греха таить, мы в AdMe.ru тоже не можем смириться с тем, что сага о Гарри Поттере завершилась, и с удовольствием ищем новые подробности из жизни полюбившихся персонажей. В этот раз мы отыскали ответы Джоан Роулинг на вопросы, мучавшие поклонников в течение долгого времени. А в качестве бонуса добавили историю о том, как актеры, исполнявшие роли главных героев, узнавали, чем же все закончится.

Почему портрет Дамблдора не помог Гарри в поиске крестражей?

Альбус Дамблдор давал мудрые советы даже после своей смерти — с помощью портрета, висящего у него в кабинете. Но почему же он не подсказал золотому трио, где искать крестражи и как их уничтожать? Дело в том, что картина — это не точная копия волшебника, а лишь его проекция. Портрет Дамблдора отражает лишь то, что знал о нем Хогвартс, плюс знания и мудрость, которыми директор поделился со своим изображением. И если Альбус ничего не рассказал картине о крестражах, значит, у портрета не было о них никакой информации и помочь Гарри он ничем не мог.

Поправились ли родители Невилла Долгопупса?

Фрэнк и Алиса Долгопупс сошли с ума после того, как на них напали Пожиратели смерти, которые с помощью непростительного заклятия «Круцио» пытались выяснить, где находится Волан-де-Морт. Супруги оказались в больнице святого Мунго, когда их сыну Невиллу был всего год. Многие фанаты надеялись, что героическая пара сможет победить недуг, но Джоан Роулинг решила иначе. «Я знаю, что люди действительно хотели, чтобы была хоть какая-то надежда на это, и я вполне понимаю почему. Ведь в некотором смысле то, что происходит с родителями Невилла, еще хуже, чем то, что случилось с родителями Гарри. Но вред, который наносится с помощью очень темной магии, наносится навсегда», — объяснила писательница.

Сколько стоит учеба в Хогвартсе?

Как-то сотрудники издания Mic посчитали, сколько может стоить обучение в школе магии. У них вышло более $ 43 тыс. в год с учетом мантий и котлов. За 7 лет, по их расчетам, придется заплатить более $ 300 тыс. Сумма внушительная. Однако Джоан Роулинг в твиттере успокоила поклонников саги, ждущих сову с письмом: обучение в Хогвартсе не стоит родителям юных волшебников ни копейки, за все платит Министерство магии.

Если бы Волан-де-Морт встретил боггарта, что он увидел бы?

Темный маг делал крестражи, чтобы обмануть смерть. Именно ее, по словам Джоан Роулинг, он боялся больше всего. А боггарт Волан-де-Морта выглядел как его безжизненное тело, лежащее на полу.

Когда ты становишься анимагом, можешь ли выбирать, в какое животное превращаться?

К сожалению, нет. «Если бы мы могли выбрать себе животное для превращения, будьте уверены, что все мы были бы львами, очаровательными щенками или великолепными орлами», — говорит Роулинг. На самом деле то, в кого вы превратитесь, напрямую зависит от того, кто вы есть на самом деле. Кстати, обучиться такой магии очень сложно и не каждому волшебнику под силу. Но у многих есть шанс узнать, кем они могли бы обернуться. Обычно животное, в которое превращается анимаг, соответствует его патронусу. Например, у Джеймса Поттера это олень, у Минервы Макгонагалл — кошка.

В семье Волан-де-Морта хранилось кольцо с Воскрешающим камнем, а в семье Поттер — Мантия-невидимка. Уж не родственники ли Темный лорд и Гарри?

Родственники. Правда, дальние. Гарри — потомок Игнотуса Певерелла, который передал Мантию-невидимку своему сыну. У того родилась дочь Иоланта Певерелл, которая вышла замуж за Хардвина Поттера. Потом плащ передавался каждому первенцу в семье Поттер и в итоге достался Генри Поттеру, прадеду Гарри. «Если пересмотреть историю, можно увидеть, что многие волшебные фамилии связаны друг с другом по крови. А кровь Певереллов, как стало ясно в части „Гарри Поттер и Дары смерти“, связывает очень многих волшебников», — отвечает Джоан Роулинг.

Как выглядит гостиная Пуффендуя?

Ни в книгах, ни в фильмах нет описания гостиной Пуффендуя. По словам Роулинг, она планировала рассказать про внутреннее убранство всех факультетов, но так и не нашла повода, чтобы Гарри заглянул в гости к соседям, герб которых украшает барсук. «Тем не менее для меня эта [гостиная] так же реальна, как и гостиные других факультетов, и я всегда точно знала, куда идут пуффендуйцы после уроков», — говорит писательница. Гостиная Пуффендуя, по ее описанию, чем-то напоминает Хоббитанию. Туда ведет земляной проход, который упирается в уютную круглую комнату с низким потолком, напоминающую барсучью нору. Комната оформлена в жизнерадостных пчелиных тонах желтого и черного цветов, подчеркнутых полированным деревом медового цвета, из которого сделаны столы и круглые двери, ведущие в общежития для мальчиков и девочек. В спальнях стоят деревянные кровати, покрытые лоскутными одеялами. В гостиной Пуффендуя много растений. Некоторые из них машут ветвями и танцуют перед вошедшими людьми, а другие задевают их волосы, когда те проходят под ними.

Был ли у Снейпа шанс завязать отношения с Лили?

Из книг и фильмов нам известно, что Лили Эванс держала Северуса, если так можно выразиться, во френдзоне. Однако, по словам Роулинг, они могли бы стать парой. Писательница говорит, что девушка любила Снейпа как друга и это чувство могло бы перерасти в нечто большее. Если бы последний не был так сильно увлечен темной магией, ужасными людьми и не менее ужасными деяниями. Как и многие неуверенные в себе люди, Северус жаждал стать частью чего-то большого, могущественного, чего-то впечатляющего. Он был настолько ослеплен влечением к темной силе, что думал, будто впечатлит Лили, если станет настоящим Пожирателем смерти.

Осталась ли у Гарри способность говорить на парселтанге после того, как крестраж, находившийся в нем, был уничтожен?

Джоан Роулинг утверждает, что Мальчик, Который Выжил, утратил способность говорить со змеями. Чему, кстати, очень рад.

Почему Гарри не мог исправить себе зрение с помощью магии?

Почему Гарри не воспользовался магией, чтобы исправить зрение? Некоторые предполагают, что глаза мальчика пострадали из-за заклятия «Авада Кедавра», брошенного в малыша Темным лордом. А по словам Роулинг, травмы, которые имеют магическую природу, волшебники полностью исцелить не могут.

Заметили ли маглы какие-то изменения в мире после того, как Темный лорд был повержен?

«Да, мир кажется более солнечным. С уходом дементоров погода становится лучше», — ответила автор саги о Гарри Поттере в 2007 году.

Неужели Петуния действительно так сильно ненавидела своего племянника?

Однажды журналисты спросили Роулинг, что тетушка пыталась сказать Гарри, когда тот навсегда покидал негостеприимный дом Дурслей. «Она пыталась сказать: „Я знаю, с чем тебе предстоит сразиться, и надеюсь, что все будет в порядке“, — ответила писательница. — Петуния очень хотела стать волшебницей и сильно разозлилась, когда поняла, что у нее в отличие от сестры это не получится. А потом еще вышла замуж за Вернона — самого большого магоненавистника, какого можно представить... Но краешком души она любила Гарри и желала ему добра. Однако не смогла заставить себя произнести ласковые слова. Она слишком долго внушала себе и остальным, что ей на Гарри наплевать, и в конце концов действительно очерствела». А еще на нежные чувства Петунии намекает тот факт, что она до самой смерти хранила одеяло, в котором ей принесли маленького племянника.

Как добрая и заботливая Молли Уизли смогла так легко расправиться с жестокой Беллатрисой Лестрейндж?

По словам Джоан Роулинг, многие считали, что с Беллатрисой расправится Невилл, отомстив тем самым за своих родителей. «Но я, не колеблясь, выбрала Молли, — говорит писательница. — Я всегда думала, что она очень хорошая колдунья. И мне хотелось дать понять читателям, что если женщина посвятила себя семье и воспитанию детей, то это еще не означает, что у нее больше нет никаких других талантов». Кроме того, Джоан хотела противопоставить болезненную любовь Беллатрисы к Волан-де-Морту материнской любви Молли.

Бонус: знали ли исполнители главных ролей в фильме, чем все закончится?

«Вообще они боялись меня о чем-то спрашивать, — рассказала Роулинг в одном из интервью. — Прихожу я однажды на площадку, начинаю болтать с Дэном Рэдклиффом и говорю: „Пишу я тут, значит, 7-ю книжку, и как-то трудновато приходится с Дамблдором“. Он отвечает: „Дамблдор же умер!“ И тут же, без перерыва, вопит: „Ничего не говорите! Ничего не говорите!“ Я всем актерам рассказывала сюжет по чуть-чуть. Больше всего Эмме Уотсон, которая играла Гермиону. Она чуть со стула не упала, когда узнала, с кем ей предстоит целоваться в финале!»