10+ вопросов о мире Гарри Поттера, на которые Джоан Роулинг ответила лично. И порядком нас удивила

Почему портрет Дамблдора не помог Гарри в поиске крестражей?

Поправились ли родители Невилла Долгопупса?

Сколько стоит учеба в Хогвартсе?

Если бы Волан-де-Морт встретил боггарта, что он увидел бы?

Когда ты становишься анимагом, можешь ли выбирать, в какое животное превращаться?

В семье Волан-де-Морта хранилось кольцо с Воскрешающим камнем, а в семье Поттер — Мантия-невидимка. Уж не родственники ли Темный лорд и Гарри?

Как выглядит гостиная Пуффендуя?

Был ли у Снейпа шанс завязать отношения с Лили?

Осталась ли у Гарри способность говорить на парселтанге после того, как крестраж, находившийся в нем, был уничтожен?

Почему Гарри не мог исправить себе зрение с помощью магии?

Заметили ли маглы какие-то изменения в мире после того, как Темный лорд был повержен?

Неужели Петуния действительно так сильно ненавидела своего племянника?

Как добрая и заботливая Молли Уизли смогла так легко расправиться с жестокой Беллатрисой Лестрейндж?

Бонус: знали ли исполнители главных ролей в фильме, чем все закончится?

