10 вещей, увидев которые гости навсегда забудут дорогу в ваш дом

Принимать гостей — замечательная традиция. Ведь дома можно расслабиться и душевно провести время, не пытаясь перекричать музыку, как, например, в кафе, и не смущаясь посторонних ушей. Если вы любите приглашать к себе друзей, вы наверняка понимаете, насколько в эти моменты важна уютная атмосфера. Но разрушить ее могут даже незначительные, на первый взгляд, мелочи.

Мы в AdMe.ru вспомнили, какие вещи и моменты заставляют нас чувствовать себя в гостях неуютно. И некоторые из них способны навсегда отбить желание приходить в этот дом.

Рамки, статуэтки, сувениры и прочие пылесборники, которыми заставлены комнаты

Милые сердцу безделушки ужасно захламляют пространство. В загроможденной комнате гости чувствуют себя неуютно, ведь им даже некуда поставить чашку кофе или положить телефон. Если для хозяев эти сувениры и статуэтки не баловство, а настоящая коллекция, можно сделать для них отдельную витрину. Главное, регулярно протирать пыль.

Домашние животные, вольготно располагающиеся на столах и даже оставляющие свои следы в тарелках

Многие любят своих питомцев настолько, что готовы целовать их в мордашки. Однако не все гости разделяют эту любовь. Вряд ли кому-то придутся по вкусу перья Кеши в тарелке или слюни Бобика на столе. Все-таки животным лучше не иметь доступа к местам приготовления и потребления пищи.

Гора явно не сегодня появившейся грязной посуды, в которой вот-вот зародится новая цивилизация

Такая гора посуды может понравиться разве что тараканам. Чтобы не дать им повеселиться на тараканьей дискотеке, лучше мыть всю посуду вечером. Мы проверили этот прием на себе и убедились в том, что утром гораздо приятнее наслаждаться своим кофе на чистой кухне.

Грязная ванная комната

Как известно, дьявол скрывается в деталях. Даже если сама квартира уютная и чистая, неопрятный санузел с грязными мочалками и забрызганным зеркалом способен капитально испортить гостям аппетит и настроение. В ванной и туалете желательно регулярно проводить уборку и прятать от посторонних средства личной гигиены.

Куча разномастной обуви в прихожей

Обувь, которую сейчас не носите, удобно хранить в шкафу в коробках, а постоянно использующуюся — складывать в калошницу или компактную корзину у двери. А еще можно представить, как кто-нибудь из гостей ненароком уйдет домой в любимых хозяйских кедах. Это здорово стимулирует навести порядок в прихожей.

Сушилка с нижним бельем посреди комнаты

Чтобы сушилка не загромождала комнату, лучше развешивать на ней белье перед сном. За ночь все вещи высохнут, и их можно будет спокойно убрать в шкаф. Вряд ли гости будут комфортно себя чувствовать, разглядывая чужие трусы с коалами или сердечками.

Кошачий туалет в гостиной или на кухне

Даже если наполнитель для кошачьего туалета нейтрализует неприятные запахи, вид справляющего нужду питомца скорее всего будет окружающим неприятен. У кота для своих дел должно быть свое место, например в санузле. В этом случае и животному никто не помешает, и гости спокойно поужинают.

Грязные или рваные комнатные тапки

Рваным и грязным гостевым тапочкам уже давно пора отправиться на заслуженный покой. Нежелание гостей надевать такую обувь вполне оправдано, ведь это как минимум негигиенично. Куда приятнее ходить по полу босиком.

Использованные подгузники или другие предметы гигиены

Здесь даже объяснять нечего. Просто это неприятно, и все. Увидев такую картину, гость с большой вероятностью никогда не захочет возвращаться в этот дом, даже если грязный подгузник всего один и свернут.

Постоянные споры хозяев друг с другом и разговоры на повышенных тонах

Есть люди, для которых разговоры на повышенных тонах — нормальная форма общения. Однако гостям, вероятнее всего, будет очень неловко наблюдать такие стычки. Лучше не выяснять отношения при посторонних, а поговорить после вечеринки. Расслабленная атмосфера в компании как раз поможет сгладить острые углы.