10 великих картин, которые заслуживают больше внимания, чем все им привыкли уделять

Порой людям, которые не так хорошо знакомы с миром искусства, бывает трудно понять, почему та или иная картина считается шедевром. А ведь здесь во внимание необходимо принимать все — от времени и обстоятельств, когда была написана картина, до самых мельчайших деталей, которые художник изобразил на полотне. Так вот, помочь нам разобраться во всем этом вызвалась арт-аналитик и большой любитель живописи со стажем Оксана Копенкина. Она ведет интернет-блог, в котором рассказывает о живописи в простой и увлекательной форме.

Мы в AdMe.ru были впечатлены тем, насколько завораживающим и даже несколько провокационным может быть искусство.

1. «Черный квадрат» Казимира Малевича

Пожалуй, «Черный квадрат» — одна из самых известных картин Малевича. Но мало кто знает, что художник нарисовал целых 4 черных квадрата, однако все они отличаются друг от друга размером и цветом. Интересно то, что стороны каждой из этих фигур не равны друг другу, противоположные стороны не параллельны, а черный квадрат вовсе не черный. Для написания картин Малевич принципиально не использовал только лишь черную краску, а смешал 3 оттенка: жженую кость, черную охру и природный компонент темно-зеленого оттенка, а ко всему прочему для устранения эффекта глянца, который присущ масляным краскам, примешал мел.

Самым энергетически заряженным считается первый квадрат 1915 года. Не так давно специалисты Третьяковкой галереи, где хранится это полотно, обнаружили, что на холсте под квадратом содержатся еще 2 изображения. Также на этом квадрате есть карандашная надпись, которая считается авторской и гласит: «Битва негров в темной пещере». Она отсылает к картине художника-абсурдиста Альфонса Алле «Битва негров в темной пещере глубокой ночью» (1882), которая представляет собой черный прямоугольник.

2. «Весна» Сандро Боттичелли

Сложно в это поверить, но «Весну» Боттичелли широкая аудитория увидела лишь спустя почти 450 лет после ее создания. До этого она хранилась у Медичи, потом оказалась в запасниках Уффици, а выставляться там стала лишь по прошествии более чем 100 лет. Для того чтобы правильно прочитать картину, ее необходимо визуально разделить на 3 части и начать разглядывать справа налево. Итак, справа мы видим 3 персонажей, которые олицетворяют собой март. Бог западного ветра Зефир, который дует на Хлориду, сделал ее против воли своей женой и, как бы компенсируя ее страдания, превратил нимфу в богиню Флору, которая отвечала за всю растительность. Ее можно увидеть третьей справа. Далее следует группа из 5 персонажей, которые олицетворяют собой апрель: Венера, Амур и 3 танцующие грации. Праздник в честь Венеры — богини красоты и плодородия — римляне отмечали как раз в апреле, так что она здесь не просто так. Ну а май представляет бог торговли Меркурий, разгоняющий тучи жезлом. Но почему же Боттичелли изобразил не саму Майю, в честь которой назван месяц, а ее сына? Существует версия о том, почему художник захотел запечатлеть мужчин в начале и конце полотна: «Весна — это зарождение жизни. А без мужчин в этом процессе никак (по крайней мере во времена художника). Ведь недаром он изобразил всех женщин беременными».

3. «Менины» Диего Веласкеса

«Менины» Диего Веласкеса — это одна из самых оригинальных картин своего времени. На полотне мы видим самого художника за мольбертом, в центре композиции — 5-летнюю инфанту, которую окружают придворные, ну а за художником разместилось зеркало, в котором отражается королевская чета — Филипп IV и Марианна Австрийская. Веласкес позволил себе 2 настоящие дерзости. Во-первых, он изобразил сильных мира сего там, где их не сразу-то и заметишь. Во-вторых, осмелился написать свой автопортрет рядом с изображением королевской четы. Придворному художнику это было непозволительно. Может показаться, что взгляды героев картины устремлены на нас, однако на самом деле они направлены на королевскую семью, изображение которой художник переносит на холст. Веласкес показал зрителю не тех, кого рисуют, а то, что видят те, кого рисуют. А мы будто оказываемся на месте тех самых моделей.

И все-таки почему же людям, которые влияли на судьбу Веласкеса, отведены второстепенные роли в картине? По мнению искусствоведа Паолы Волковой, живописец подсознательно понимал свое унизительное положение при дворе, ведь он занимал должность не только придворного художника, но и главного постельничего. В его многочисленные обязанности входил в том числе и вынос ночных горшков. Многие восприняли бы это как благодать, но только не Веласкес. Возможно, именно поэтому он с помощью «Менин» попытался убрать на второй план всех тех, кто его унижает.

4. «Крик» Эдварда Мунка

Как рассказывал сам Эдвард Мунк, идея написания «Крика» пришла к нему во время прогулки с друзьями: «Солнце садилось — неожиданно небо стало кроваво-красным, я приостановился, чувствуя изнеможение, и оперся о забор — я смотрел на кровь и языки пламени над синевато-черным фьордом и городом — мои друзья пошли дальше, а я стоял, дрожа от волнения, ощущая бесконечный крик, пронзающий природу». Всего известно как минимум о 4 вариантах «Крика», однако всемирно известным остается полотно 1893 года, название которого, кстати, с языка оригинала переводится как «Крик природы» (Der Schrei der Natur).

Такое чувство, будто герой и весь мир вокруг него погрузились в воду, ведь изображение кажется волнистым, таким, каким оно может быть только под водой. Реальными здесь кажутся лишь перила, которые как бы сдерживают героя от подступающего безумия. Когда разглядываешь это полотно, складывается ощущение, будто художник предчувствует неизбежность наступления мировых войн, революций и экологических катастроф. «Крик» оказал большое влияние на современную культуру. Вспомнить хотя бы обложку видеокассеты, на которой запечатлен взявшийся за щеки Кевин, или же эмодзи «кричащее от ужаса лицо».

5. «Над городом» Марка Шагала

Знакомясь с картинами Марка Шагала, можно заметить, что художник часто отправляет в полет их героев. Не стало исключением и полотно «Над городом», на котором изображены парящие влюбленные — Марк и его жена Белла. Эту картину можно назвать одой любви живописца к своей супруге и родному Витебску, над которым они пролетают. Он изобразил чувство взаимной любви, когда не чувствуешь земли под ногами и становишься одним целым с любимым. Стоит обратить внимание на то, как художник прописал мужскую и женскую фигуры. Он написан в грубоватой кубической манере, она — плавными и округлыми линиями. Усиление ощущения влюбленности придают скособоченные домики, которые на картине выглядят словно игрушечные. Не забывает Шагал и о суровой действительности. Если присмотреться к левой нижней части картины, то там можно увидеть козу зеленого цвета. Шагал любил этот цвет и когда-то даже написал картину «Зеленый скрипач», где закрасил лицо музыканта зеленым.

6. «Поцелуй» Густава Климта

Все непросто и с одной из известнейших картин Густава Климта. На первый взгляд, на ней изображены двое влюбленных, однако все не так однозначно. Стоит приглядеться к позам и жестам героини. Она находится в позе подчинения: девушка стоит на коленях, ее стопы напряжены, а пальцы ног упираются в край обрыва. Довольно любопытно и то, как она обнимает мужчину. Ее левая рука будто делает слабую попытку отстранить руку «возлюбленного», а правая рука обнимает его за шею, но в то же время пальцы в сильном напряжении. У молодого человека же нет никакой двусмысленности в жестах и позах. Стоит обратить внимание и на стебли вьюна, которые, словно оковы, сдерживают ноги девушки.

Интересно, что на карандашном наброске фигуры также стоят у обрыва, но ощущения того, что девушка может сорваться, не возникает. Такое чувство, будто Климт хотел изобразить влюбленную пару совершенно иначе, но почему-то решил остановиться на неоднозначном варианте.

7. «Признание апостола Матфея» Караваджо

«Признание апостола Матфея», пожалуй, одна из нетривиальных работ своего времени. Ее нестандартность заключается в том, что Иисус Христос находится не по центру, как это бывает на традиционных полотнах, а располагается на краю картины, в тени, да еще и почти спрятан за фигурой святого Петра. Но даже и в таких условиях фигура Христа бросается в глаза. Не так все просто с идентификацией Матфея. Большинство исследователей склоняется к мнению, что это старик, который указывает на себя рукой и как бы задает вопрос: «Кто? Я? Я должен следовать за тобой?», однако некоторые говорят о том, что Матфей — это юноша, занятый подсчетом денег. Так что на картине может быть запечатлен тот самый момент, когда юноша, принадлежащий миру порока, через мгновение поднимет глаза и откликнется на призыв Христа. У Караваджо есть картина «Святой Матфей и ангел», на которой Матфей поразительно похож на того юношу — позой, взглядом, большой головой и телосложением.

8. «Голубые танцовщицы» Эдгара Дега

У Эдгара Дега есть целый ряд работ, посвященных балетной теме, однако самым выдающимся остается полотно «Голубые танцовщицы». Эту картину он написал пастелью, применив особую технику воздействия на рисунок паром. Пастель размягчалась, и художник мог ее растушевать. Вполне возможно, что эта картина могла бы быть черно-белой и выглядеть как его рисунок «Восхищение Вирджинией». Ведь мастер любил рисовать углем, но, как он говорил, «все наседают, требуют цвета».

Все знают, что на картине танцуют 4 балерины. Но, скорее всего, они не танцуют и их вовсе не 4. Возможно, на полотне изображена одна девушка в разные моменты движения. В самом низу картины мы видим, как она наклонилась к пуанту, затем поправила лямки платья, ну а в верхней части полотна держится за декорации и смотрит на свое одеяние сзади. Благодаря грациозности движений девушки у зрителя возникает иллюзия танца. Ко всему прочему в личных документах Дега были найдены негативы балерин, запечатленных в разных позах. Так что, вероятно, он писал «Голубых танцовщиц» по фотокарточкам, об этом свидетельствуют и «обрезанные» головы некоторых девушек.

9. «Боярыня Морозова» Василия Сурикова

«Боярыня Морозова» — непревзойденный шедевр Василия Сурикова. Главная сила картины — это ее сюжет. Морозова отказалась принять новообрядческую церковь, поэтому ее постигла печальная участь. Ее, знатную женщину, везут на простых санях с соломой — так Суриков хотел показать пережитые ею многочисленные унижения. В лице боярыни, в ее пальцах, сложенных двуперстием, мы видим, что она ни за что не отступит, хотя понимает, что идет против системы на верную погибель. Образ боярыни был списан с одной старообрядки, которую Суриков случайно встретил на кладбище, а юродивого написал с московского мужичка, который торговал огурцами, сидя на снегу. Стоит приглядеться к эмоциям людей. Кто-то из них плачет, другие восторгаются упрямством Морозовой, третьи и вовсе смеются над ней. Тот самый юродивый, сидящий на снегу, — единственный человек, который ответил Морозовой двуперстием, ведь ему уже нечего терять.

Долгое время Сурикову не удавалось передать движение саней. Но он нашел выход: изобразил рядом с ними бегущего мальчика — и сани сразу же «привелись в движение». Снег он писал с натуры, а толпа позировала ему на морозе, ведь Сурикову было очень важно показать изменения оттенка кожи под воздействием холода.

10. «Спаситель мира» Леонардо да Винчи

В 2017 году «Спаситель мира» Леонардо да Винчи был продан на аукционе за баснословные $ 450 млн. Так картина стала самым дорогим произведением искусства, проданным на торгах. Одни утверждают, что эта работа принадлежит самому да Винчи, другие же сходятся во мнении, что она написана его умелым подражателем. Сомневаться в том, что ее написал сам Леонардо, заставляет одна очень важная деталь: Спаситель написан четко анфас, а Леонардо всегда писал фигуры, повернутые вполоборота. И делал он это намеренно, для того, чтобы придать изображению динамики. Посмотрев на картину повнимательнее, можно заметить некое сходство этого персонажа с Джокондой, поэтому Спасителя часто называют мужской версией Моны Лизы. На обеих картинах присутствует и эффект сфумато (смягчение очертаний лица), как раз-таки изобретенный гением эпохи Возрождения. Однако у Джоконды он ненарочитый, а вот у Спасителя лицо как в густом тумане. Как будто кто-то слегка переборщил.

Лондонская галерея стала первым музеем, признавшим подлинность картины. Сотрудники решили сделать анализ красок, которыми написаны «Мадонна в скалах» и «Спаситель», и выяснилось, что их пигменты полностью идентичны. Однако картина могла быть написана учеником Леонардо, который пользовался теми же красками. В 2019 году сообщалось о пропаже картины, а спустя несколько месяцев выяснилось, что она находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.