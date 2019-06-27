10 случаев, когда обычные люди нашли настоящие шедевры мировой живописи

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Летом 2017 года пенсионер из Аризоны вызвал оценщиков, чтобы проверить на оригинальность подписанный плакат Los Angeles Lakers. Постер оказался настоящим и стоил целых $ 300. Помимо этой ценности аукционеры обнаружили ряд полотен американских экспрессионистов, среди которых была потерянная картина Джексона Поллока, оценивающаяся более чем в $ 10 млн.

Оказалось, что коллекция досталась пенсионеру от его сестры еще в 90-х годах, после чего была забыта в гараже. Безымянное полотно Джексона Поллока было выставлено на аукцион с начальной стоимостью в $ 5 млн. Предположительно, лот ушел за $ 10–15 млн.

Мы в AdMe.ru не находили мировых шедевров, однако обнаружили ряд историй, после которых непременно захочется перебрать старые вещи из чулана. А в качестве бонуса — история о краже, результатом которой стала всемирная известность «Моны Лизы».

1. Полотно руки Леонардо да Винчи нашлось в доме шотландской домохозяйки

Устроив небольшую перестановку в своем доме в Шотландии, домохозяйка Фиона Макларен решила избавиться от старой картины и отнесла ее в местное отделение аукциона Sotheby’s. Каково же было удивление Фионы, когда аукционист признал в картине шедевр Леонардо да Винчи. Предположительно, это «Мадонна с младенцем и Иоанном Крестителем». Эксперты подтверждают, что картина написана в эпоху Возрождения и имеет все признаки «участия» да Винчи. Для признания атрибуции необходимо провести более подробные исследования. В данный момент полотно хранится в банковской ячейке владелицы и ожидает предстоящего аукциона. Наследие да Винчи невелико (известно лишь 14 его картин), и каждая оценивается не менее чем в $ 100 млн. Так, в данный момент самой дорогой картиной является «Спаситель мира», ушедшая с аукциона Sotheby’s за $ 450 млн.

2. Утраченный шедевр Караваджо более века хранился на чердаке

Домовладелец из Тулузы, ремонтируя крышу после протечки, обнаружил полотно с изображением библейской сцены. После чего картина была передана искусствоведу Эрику Туркуину, который распознал утерянную 400 лет назад вторую версию картины «Юдифь и Олоферн» кисти Микеланджело Караваджо. Семья купила дом еще в прошлом веке вместе со всем хламом на чердаке. С тех пор никто и не пытался разобрать вещи, пока в доме не потекла крыша. Картина уже была выставлена в арт-галерее Colnaghi в Лондоне, после того как от приоритетного права покупки отказался Лувр. Сейчас картина оценивается не менее чем в $ 135 млн и подготавливается к предстоящему аукциону.

3. А «Закат в Монмажуре» Ван Гога залежался на чердаке в Норвегии

Спустя 20 лет после смерти Винсента Ван Гога полотно из коллекции его брата Тео попало к норвежцу Николаю Мюстаду. Вскоре картина отправилась собирать пыль на чердаке по причине сомнений Николая в ее подлинности. Практически спустя век о полотне вспомнили наследники Мюстада, отдав его музею Ван Гога в Амстердаме. На подтверждение подлинности картины потребовалось два десятка лет, после чего в 2013 году она появилась в основной экспозиции музея. Найти полотно Ван Гога — большая редкость: предыдущая находка датирована 1928 годом. Сейчас известно, что «Закат в Монмажуре» написан в одно время с такими шедеврами, как «Желтый дом» и «Подсолнухи».

4. Четвертая из пяти ранних работ Рембрандта нашлась в подвале в Нью-Джерси

В Нью-Джерси во время уборки семейного дома своих родителей братья нашли старое полотно. Для оценки был вызван аукционист Джон Най, который посчитал картину непримечательной, оценив ее примерно в $ 800. Каково же было общее удивление, когда с представителями аукциона связались европейские ценители искусства, предположив, что это работа Рембрандта «Обоняние». Вскоре экспертиза подтвердила авторство голландского художника и картина была продана более чем за $ 1 млн.

5. Картина XVII века была замурована в стене парижского бутика

Во время подготовки к открытию модного дома Oscar de la Renta неподалеку от Елисейских полей было обнаружено полотно. На нем изображены одетые по моде XVII века придворные, въезжающие в Иерусалим. Искусствоведы установили, что картину написал Арно де Вуэз в 1674 году. Картина будет отреставрирована, после чего ее оставят в бутике как часть интерьера на ближайшие 10 лет. Во многом такое решение связано со сложностью демонтажа полотна такого размера и риском его повредить.

6. Работа Джованни Тьеполо 200 лет была спрятана в замке

В 2008 году на аукционе Christie’s более чем за $ 4 млн была продана работа «Портрет женщины в образе Флоры» итальянского мастера Джованни Баттиста Тьеполо. Эта картина считалась утерянной на протяжении последних 200 лет, до того как ее обнаружили на чердаке французского замка. Картина принадлежала бабушке и дедушке нынешних владельцев замка. Считается, что полотно спрятали из-за обнаженной груди девушки, что посчиталось непристойным.

7. Украденные «Хористы» Дега обнаружились в рейсовом автобусе

Украденная с марсельской выставки картина Эдгара Дега «Хористы» спустя 8 лет была найдена французской таможней в рейсовом автобусе. Судя по всему, картина исчезла бы навсегда, не проведи сотрудники таможни выборочную проверку багажа. К слову, хозяин багажа так и не объявился.

8. Оригинал Пикассо на провинциальной распродаже в Великобритании

Житель небольшого английского городка Кроули Филип Стэплтон на местной гаражной распродаже за £ 230 приобрел картину, похожую на Пикассо. Полгода полотно провело в доме Филипа, пока он не обратился к аукционеру. Трудно представить его эмоции в момент, когда он узнал, что приобрел подлинник Пикассо, который оценивается примерно в $ 1 млн. Во владении Стэплтона оказалась уменьшенная копия картины «Купальщица, сидящая на берегу моря», которую Пикассо написал специально для своего британского друга Роланда Пенроуза. Впрочем, на этом везение Филипа закончилось: выставленная на аукцион картина была продана всего за £ 8 тыс.

9. Три пастели Моне по цене двух

В 2014 году удачливый арт-дилер из Лондона Джонатан Грин на аукционе в Париже приобрел две пастели Клода Моне. Позже коллекционер заметил, что к одной из картин прикреплена третья. Две из них были известны и каталогизированы, а третья оказалась новинкой для мира искусства. Пастели Моне достаточно редки, поэтому находку Грина можно считать невероятной. Кем и почему была спрятана картина, остается загадкой. Известно, что в 1924 году эти пастели Моне подарил на свадьбу дочери своего друга Поля Дюран-Рюэля. С тех пор и вплоть до аукциона работы французского живописца хранились в семье.

10. «Портрет девушки» кисти Камиля Коро просто лежал в кустах

В 2010 году в Нью-Йорке была украдена работа Камиля Коро "Портрет девушки" предполагаемой стоимостью $ 1,3 млн. Никаких зацепок не было, и полиция отчаялась в поисках, объявив награду нашедшему ее. Спустя два месяца в полицию обратился швейцар Франклин Пуэнтес, который обнаружил картину в кустах по пути на работу. С того момента "Портрет девушки" висел в ванной комнате Франклина до тех пор, пока он не увидел новостной сюжет о пропавшей картине. Как стало известно позже, курьер Джеймс Хаггерти, доставлявший картину вору, выпил лишнего и потерял ее возле отеля.

Бонус: «Мона Лиза» два года провисела в спальне у стекольщика

21 августа 1911 года в Лувре заметили пропажу «Моны Лизы» кисти Леонардо да Винчи. В первые часы охрана не обратила внимания на отсутствие картины, решив, что ее взяли для очередного мероприятия. Когда стало известно, что это кража, началось расследование и Лувр закрыли на целую неделю. На протяжении двух лет «Мона Лиза» не пропадала с первых страниц заголовков мировых газет. Во время следствия был арестован поэт Гийом Аполлинер, под подозрением находился и Пабло Пикассо. Однако все было куда проще: вором оказался стекольщик из Лувра Винченцо Перруджио. Целых два года картина висела в квартире Винченцо, до того момента пока в 1913 году он не попытался продать ее местному антиквару. Так благодаря краже «Мона Лиза» стала узнаваемой во всем мире.