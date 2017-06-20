11 скрытых деталей на знаменитых картинах

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Некоторые картины мы знаем с самого детства, однако не очень тщательно изучали все детали на них. А часто художники придавали особый смысл именно мелочам, которые не так бросаются в глаза, но могут в корне изменить отношение к изображенному сюжету.