10 ситуаций с новогодними подарками, в которые мы попадаем из года в год

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Стремительно приближается к нам любимый с детства праздник — Новый год. В воздухе уже витает аромат мандаринов, и всех не покидает ощущение приближающегося чуда. Но есть у этого праздника и темная сторона: каждый год мы превращаем города в бурлящую массу из людей, очередей и пробок. Увы, избежать этого не удастся, ведь вирус Нового года уже тут, и передается он воздушно-капельным путем. И так как спасти у нас никого не получится, предлагаем вам немного посмеяться.

Ловите 10 комиксов о новогодних подарках от AdMe.ru — в них каждый узнает себя и ситуации, в которые мы попадаем ежегодно. Просто почувствуйте, что вы не один. Новый год — это касается всех.

1. В мире начинает происходить уникальное явление — круговорот подарков в природе

2. Новый год — повод прибраться в квартире, и кто знает, может, вы найдете подарки для всех, не выходя из дома

3. Дарить — это всегда приятно. Но вот стоит ли оно того?

4. Главное — найти того, кто осуществит все желания. Не забудьте грамотно намекнуть мужу

5. Соблюдайте основное правило хорошего подарка: он должен быть красиво упакован

6. Приятно, когда угадываешь с подарком!

7. Разумное решение — пойти покупать подарки в последний момент, чтобы избежать толкучки тех, кто решил все купить заранее, чтобы избежать толкучки

8. Многие из нас хотят получить как можно больше, и уже неважно, что именно это будет

9. В предновогоднее время все без исключения снова становятся детьми

10. Никто не имеет права прекратить верить в чудеса

Редакция AdMe.ru желает всем осуществления любых сокровенных желаний в самую волшебную ночь года! А каких подарков вы ждете на Новый год?