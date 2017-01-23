10 самых дорогих картин XX века

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Не каждый из нас может оценить подобные картины по заслугам и обнаружить в них тайный смысл. Однако стоимость этих картин порою достигает запредельных высот, и коллекционеры со всего мира съезжаются на торги, чтобы выкупить понравившееся полотно. AdMe.ru делится с вами 10 произведениями искусства, которые были проданы за десятки миллионов.

«Оранжевый, красный, желтый» Марк Ротко, 1961 год

Стоимость: $ 86,882 млн

Автор рекомендовал смотреть на произведения с расстояния 45 см, чтобы зрителя «затягивало» в цвет, как в воронку. Художник заявлял: «Зритель должен плакать, глядя на них», — и такие случаи действительно были. По теории Ротко, в этот момент люди проживают тот же духовный опыт, что и он в процессе работы над картиной.

«Номер 5» Джексон Поллок, 1948 год

Стоимость: $ 140 млн

Ценность работ Поллока — не в результате, а в процессе. Автор не случайно называл свое искусство «живописью действия». С его легкой руки оно стало главным достоянием Америки. Джексон Поллок смешивал краску с песком, битым стеклом, а писал куском картона, мастихином, ножом, совком

False start Джаспер Джонс,1959 год

Стоимость: $ 80 млн

Джонс работал с реальными предметами, изображая их на холсте и в скульптуре в полном соответствии с оригиналом. Для своих работ он использовал простые и понятные всем предметы: пивную бутылку, флаг или карты. Художник будто играет со зрителем, часто неверно подписывая цвета на картине.

«Супрематическая композиция» Казимир Малевич,1916 год

Стоимость: $ 60 млн

В Городском музее Амстердама картина хранилась около 50 лет, но после 17-летнего спора с родственниками Малевича музей отдал ее. Смотреть на нее лучше сверху: фигуры на полотне напоминают вид на землю с воздуха.

«Спящая девушка» Рой Лихтенштейн,1964 год

Стоимость: $ 44,882 млн

Рой Лихтенштейн стал известным благодаря картинам на основе комиксов, к которым он пришел в начале 1960-х, когда ему было уже около 40. Главное, чего хотел добиться Лихтенштейн, — чтобы его картины выглядели как напечатанные, а не созданные человеком. Отсюда их главная особенность — использование лишь нескольких типографских цветов, черная линия и точки, с помощью которых художник добивался тени и глубины изображения.

«Живопись» Хуан Миро,1927 год

Стоимость: $ 36,824 млн

Другое название картины — «Голубая звезда». Художник написал ее в том же году, когда объявил: «Я хочу убить живопись», — и нещадно издевался над холстами, царапая краску гвоздями, приклеивая к полотну перья, покрывая работы мусором.

1949-A-No.1 Клиффорд Стилл,1949 год

Стоимость: $ 61,7 млн

Все свои работы Стилл завещал американскому городу, где будет открыт музей его имени. Таким городом стал Денвер, но строительство обходилось властям дорого, и для его завершения 4 работы были выставлены на аукцион.

«Победа. Буги-вуги» Пит Мондриан,1944 год

Стоимость: $ 40 млн

Самый «музыкальный» из художников XX века зарабатывал на жизнь акварельными натюрмортами. «Фирменные» аккуратные квадраты получались благодаря использованию липкой ленты — любимого материала Мондриана.

«Свет Анны» Барнетт Ньюман,1968 год Стоимость: $ 105,7 млн

Полотно «Свет Анны», написанное Ньюманом в 1968 году и названное так в память о его матери, умершей в 1965-м, является самым большим из всего творческого наследия художника. Его размеры действительно впечатляют — 610,5×275 см.

«200 банок супа» Энди Уорхол, 1962 год Стоимость: $ 70–100 млн

В 1960–1962 годах появился ряд картин с изображением консервных банок с супом «Кэмпбелл». Вначале «портреты» банок супа исполнялись в технике живописи: «Банка с супом «Кэмпбелл», а с 1962-го — шелкографии: «32 банки супа «Кэмпбелл», «100 банок супа «Кэмпбелл», «200 банок супа «Кэмпбелл».