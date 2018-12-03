10 шикарных российских фильмов, которые заставят вас испытать весь спектр чувств

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Есть такие потрясающие российские фильмы, вроде бы смешные, но с нотками легкой грусти, которые действительно хочется пересматривать. В нашей статье мы собрали для вас как совсем новые фильмы, так и те, что вы могли пропустить.

АdMe.ru призывает побыстрее запастись вкусняшками и хорошей компанией (кот тоже считается) и приступить к просмотру.

Гуляй, Вася! 2017

Ох и непростой может стать жизнь, если жениться на мегере. Даже развестись не дает спокойно. Главный герой Митя пытается добиться развода от жены, с которой они давно не живут вместе, но получает взамен очень необычное условие, которое заставляет его пуститься во все тяжкие. Отличная комедия, рекомендуем! Рейтинг «КиноПоиска» — 6,5

Про любовь, 2015

Персонажи Ренаты Литвиновой, Михаила Ефремова, Владимира Машкова, Евгения Цыганова и Александры Бортич пытаются ответить на вопрос: что такое любовь? Множество историй, переплетение сюжетов — и все ради одного ответа. А невероятный саундтрек погружает зрителя в чувственную атмосферу фильма. Что может быть лучше для вечернего просмотра? Рейтинг «КиноПоиска» — 6,56

Неадекватные люди, 2010

Кино, рассказывающее об обычных вещах необычным языком. Довольно заурядная история 30-летнего парня, сбежавшего от своего прошлого в Москву. Он всеми силами пытается достичь гармонии с собственным «я», но она как-то не достигается. А тут еще соседка — старшеклассница Кристина, которая врывается в его жизнь. Цепляющий фильм, в котором некоторые звезды сериала «Не родись красивой» открываются с новой стороны. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,6

Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов, 2017

Витька Чеснок, 27-летний парень из детдома, узнает, что у него есть отец — бывший уголовник Леха Штырь. Сейчас уже инвалид. Правда, у Лехи есть квартира, которую его сын получит, если отвезет своего родителя в дом инвалидов. Вот он и повез. Ну кто же знал, что по дороге произойдет столько удивительного? Экспериментальный фильм-путешествие с потрясающим дуэтом Алексея Серебрякова и Евгения Ткачука. Рейтинг «КиноПоиска» — 7,19

Карп отмороженный, 2017

Шокирующая трагикомедия со звездным составом: Марина Неелова, Алиса Фрейндлих, Евгений Миронов и др. Фильм собрал массу положительных оценок от кинокритиков, в том числе получил премию «Золотой орел» за лучшую женскую роль второго плана (Алиса Фрейндлих), был номинирован на премию «Ника» за лучшую женскую роль в кино (Марина Неелова) и за лучшую женскую роль второго плана (Алиса Фрейндлих). История скромной пенсионерки, узнавшей о страшном диагнозе и планирующей собственные похороны самостоятельно, лишь бы только не отвлекать вечно занятого сына. Казалось бы, грустно. Но нет, тут есть место не только драме, но и комедии. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,8

Монах и бес, 2016

Россия, XIX век. В мужской монастырь попадает Иван Шапошников буквально в горящей одежде. Монахи принимают его к себе в монастырь, но кто мог знать, что вместе с новым послушником они приняли к себе еще и беса Легиона, всячески искушающего Ивана? Шикарная комедийная притча, заставляющая тем не менее задуматься. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

Всё и сразу, 2013

История двух друзей, Тимы и Дэна, которые хотят получить все и сразу. Это желание настолько сильно, что они берутся за откровенно бандитское дело (инсценировка ограбления). Однако простое вроде бы задание превращается в настоящий фарс. Легкая комедия для субботних посиделок с друзьями. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

Хороший мальчик, 2016

Сюжет этой кинокартины лихо закручен: 9-классник Коля Смирнов влюбляется в учительницу английского, его папа переводит семью на 36-часовой график бодрствования, кто-то совершает поджог школы, и вдобавок в Колю влюбляется дочка директора. И вот школьнику нужно как-то из всего этого выпутаться. Фильм с участием Семена Трескунова, Константина Хабенского, Михаила Ефремова и Александра Паля получил Гран-при «Кинотавра» в 2016 году. Рейтинг "КиноПоиска" - 6,59

Жили-были, 2017

Фильм переносит нас в российскую глубинку, где в маленькой деревеньке разворачиваются поистине шекспировские страсти. И ничего, что в этой деревне проживают всего четыре, ой, три человека. Великолепный актерский состав (Федор Добронравов, Ирина Розанова, Роман Мадянов) и цепляющий сюжет. Надо смотреть! Рейтинг «КиноПоиска» — 6,9

О чем говорят мужчины. Продолжение, 2018

Наш любимый квартет вернулся. Если вы все еще под впечатлением от первых частей, то это кино — то, что нужно. Камиль, Леша, Саша и Слава отправляются в Питер в погоне за счастьем. И хотя у каждого полно собственных забот, это не мешает им весело проводить время. Замечательный фильм, с легкостью затрагивающий довольно сложные аспекты жизни. Рейтинг «КиноПоиска» — 6,7

А что бы вы еще включили в список?