10 признаков, по которым можно выявить настоящую подругу. Если у вас 10 из 10, то вам сказочно повезло
Почему-то сложился такой стереотип, что женской дружбы не существует, а настоящая подруга — это некий мифический персонаж, о котором все говорят, но никто никогда его не видел. Мы решили развенчать очередной миф и нарисовали яркие комиксы о такой же красочной, искренней и крепкой дружбе женщин.
AdMe.ru уверен, что женская дружба ни с чем не сравнима, но мы все же рискнули провести несколько параллелей с окружающими предметами, чтобы раскрыть всю силу понимания и поддержки настоящей подруги.
Подруга — это как хороший бюстгальтер
- Так же тяжело найти.
- Хорошо поддерживает, дарит чувство комфорта, помогает выглядеть лучше.
- Всегда находится близко к вашему сердцу.
Хорошая подруга как любимая песня
- Улавливает ваше настроение.
- Вы готовы слушать ее днями напролет.
Подруга — это бесплатный пожизненный психолог
- Не нужно долго вводить в курс дела: она и так обо всем знает.
- Принимает круглосуточно и круглогодично.
- После встречи с ней настроение всегда превосходное.
Подруга как личный дневник
- Знает все о вас, даже то, о чем другие не догадываются.
- Чтобы компромат никуда не просочился, его нужно либо сжечь, либо держать при себе до смерти.
Подруга как первоклассные очки
- Помогает по-иному взглянуть на некоторые моменты.
- Хорошая подруга буквально носом ткнет в то, что вы не хотели видеть или на самом деле не видели.
Подруга — это совершенный детектор лжи
- Рассказывать ничего не надо: она и так по глазам видит, что ты, идиотка, натворила.
- Смотрите на нее, а она в ответ: «Ага, я тоже так подумала».
- Узнает всю нужную информацию, даже если говорить с набитым ртом.
Подруга как духи
- Чтобы выбрать одну, приходиться «перепробовать» сотню.
- Пленит их композиция, состоящая из нот понимания, схожей неадекватности, разных вкусов на мужчин и безбашенной натуры.
Хорошая подруга как шоколад
- Если настроение на нуле — поднимает его.
- Полезно для мозга: помогает включить его, когда необходимо.
- Нравится вашим детям.
Подруга — это универсальный ключ
- Имеет доступ ко всему, в том числе к вашему холодильнику, чтобы взять вашу же шоколадку и спросить: «Будешь?»
- А также — ко всем мыслям в вашей голове и сокровенным тайнам.
- Есть даже дубликат ключа от вашего дома, чтобы беспрепятственно проникать к вам хоть среди ночи, когда не терпится показать СМС-переписку с ее новым другом.
Лучшая подруга — это клад
Хоть и бесит иногда и прибить порой хочется, но все равно любишь ее без памяти и защитишь от всех невзгод!
А что вы бы привели в сравнение, чтобы описать вашу лучшую подругу или женскую дружбу в целом?
Иллюстратор Elena Sorokina специально для AdMe.ru