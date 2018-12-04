10 признаков, по которым можно выявить настоящую подругу. Если у вас 10 из 10, то вам сказочно повезло

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Почему-то сложился такой стереотип, что женской дружбы не существует, а настоящая подруга — это некий мифический персонаж, о котором все говорят, но никто никогда его не видел. Мы решили развенчать очередной миф и нарисовали яркие комиксы о такой же красочной, искренней и крепкой дружбе женщин.

AdMe.ru уверен, что женская дружба ни с чем не сравнима, но мы все же рискнули провести несколько параллелей с окружающими предметами, чтобы раскрыть всю силу понимания и поддержки настоящей подруги.

Подруга — это как хороший бюстгальтер

  • Так же тяжело найти.
  • Хорошо поддерживает, дарит чувство комфорта, помогает выглядеть лучше.
  • Всегда находится близко к вашему сердцу.

Хорошая подруга как любимая песня

  • Улавливает ваше настроение.
  • Вы готовы слушать ее днями напролет.

Подруга — это бесплатный пожизненный психолог

  • Не нужно долго вводить в курс дела: она и так обо всем знает.
  • Принимает круглосуточно и круглогодично.
  • После встречи с ней настроение всегда превосходное.

Подруга как личный дневник

  • Знает все о вас, даже то, о чем другие не догадываются.
  • Чтобы компромат никуда не просочился, его нужно либо сжечь, либо держать при себе до смерти.

Подруга как первоклассные очки

  • Помогает по-иному взглянуть на некоторые моменты.
  • Хорошая подруга буквально носом ткнет в то, что вы не хотели видеть или на самом деле не видели.

Подруга — это совершенный детектор лжи

  • Рассказывать ничего не надо: она и так по глазам видит, что ты, идиотка, натворила.
  • Смотрите на нее, а она в ответ: «Ага, я тоже так подумала».
  • Узнает всю нужную информацию, даже если говорить с набитым ртом.

Подруга как духи

  • Чтобы выбрать одну, приходиться «перепробовать» сотню.
  • Пленит их композиция, состоящая из нот понимания, схожей неадекватности, разных вкусов на мужчин и безбашенной натуры.

Хорошая подруга как шоколад

  • Если настроение на нуле — поднимает его.
  • Полезно для мозга: помогает включить его, когда необходимо.
  • Нравится вашим детям.

Подруга — это универсальный ключ

  • Имеет доступ ко всему, в том числе к вашему холодильнику, чтобы взять вашу же шоколадку и спросить: «Будешь?»
  • А также — ко всем мыслям в вашей голове и сокровенным тайнам.
  • Есть даже дубликат ключа от вашего дома, чтобы беспрепятственно проникать к вам хоть среди ночи, когда не терпится показать СМС-переписку с ее новым другом.

Лучшая подруга — это клад

Хоть и бесит иногда и прибить порой хочется, но все равно любишь ее без памяти и защитишь от всех невзгод!

А что вы бы привели в сравнение, чтобы описать вашу лучшую подругу или женскую дружбу в целом?

Иллюстратор Elena Sorokina специально для AdMe.ru

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