10 приемов из кино, которые помогают режиссеру говорить со зрителями без слов

В кино историю рассказывают не только с помощью слов и поступков. У режиссеров есть много фишек, посредством которых они вызывают у зрителя тревогу или за пару секунд дают огромный пласт информации. Чтобы начать замечать некоторые приемы, не нужно быть искушенным кинокритиком. Достаточно лишь проявить внимание и знать, куда смотреть.

Мы в AdMe.ru обожаем разбирать кино и хотим познакомить вас с приемами, которые кажутся особенно любопытными.

Метафора

В начале «Джокера» персонаж Хоакина Феникса Артур пытается жить нормальной жизнью. Возвращаясь домой с работы, он должен подняться по лестнице. Посмотрите на первый кадр: цвета темные, зритель почти физически ощущает, как Артуру тяжело идти по ступеням вверх. С другой стороны, когда Джокер окунулся в свое безумие, идя по этой же лестнице вниз, он танцует. Ступеньки аж светятся, цветовая гамма кадра — теплая. Но в конце танца, когда Джокер спрыгивает вниз, музыка с веселой меняется на печальную. Герой продолжает веселиться, но саундтрек нагнетает тревогу. Так с помощью лестницы мы видим, как сложно герою карабкаться наверх в «нормальность» и как легко опускаться в пучины безумия. Здесь, внизу, герой обретает личную Силу, какая бы тьма за ней ни стояла.

Голландский угол

Голландский угол — это способ построения кадра, когда камера смотрит на героя снизу вверх, при этом горизонт должен быть завален набок. Используется, чтобы привнести тревогу или показать эмоциональную нестабильность персонажа.

Голландский угол правильнее было бы назвать германским, так как этот прием стал известен благодаря немецкому фильму «Кабинет доктора Калигари» 1920 года. Этот фильм ужасов снят в декорациях с намеренно искаженными пропорциями, чтобы показать на экране сознание психически больного человека. Кинокритики назвали фильм сенсацией. С тех пор голландский угол сначала закрепился в нуарных фильмах, потом перетек в триллеры. А сейчас его можно встретить даже в «Гарри Поттере».

Маркеры добра

Как показать зрителю, что вот этот человек — хороший? Конечно, это можно раскрыть через поступки или диалоги, но что, если персонаж второстепенный, а экранное время не резиновое? Альфонсо Куарон в фильме «Дитя человеческое» придумал интересную систему знаков. Маркером хорошего человека у него являются домашние животные. Положительных персонажей мы видим в кадре с собаками или котами. К примеру, женщина из открывающей сцены стоит с собакой. А главный герой Тео в доме у своего друга наглаживает кота.

А еще Круэлла в одноименном фильме в детстве подбирает щенка, да и далматинцев она не обидела, хотя те были причиной гибели ее приемной мамы. Так что в новом прочтении диснеевская злодейка тоже, получается, хороший персонаж.

Картина мира — через новости

Использовать вырезки из газетных статей — это довольно популярный прием, особенно в кино о будущем. Так зритель сразу погружается в происходящее. Заголовки «90 % — бесплодны» и «Все иностранцы теперь все закона» создают тревожную атмосферу. «Дитя человеческое» вообще начинается с новостной сводки, и мы слышим об ужасающих беспорядках, происходящих в мире.

Чуть позже нам показывают семейную фотографию: на ней главный герой, женщина и ребенок. Несмотря на то что про семью протагониста еще не было сказано ни слова, мы начинаем волноваться: что же с ними случилось?

Съемка из багажника

Режиссеры любят необычные ракурсы, к примеру съемку из багажника. Это коронная фишка Квентина Тарантино, но в «Джентльменах» ее использовал Гай Ричи, когда его герои допрашивают пойманного информатора. Зритель еще не видит, что в багажнике кто-то есть, но по лицам героев мы догадываемся: там что-то интересное. Мы заинтригованы.

Туманный кадр

В «Инопланетянине» Стивен Спилберг использует затуманенные кадры. Зритель видит лучи света, что придает эпизоду некую загадочность. Кинокритики отмечают, что режиссер использует этот прием, когда хочет показать сильный драматический момент.

Язык костюма

Костюм показывает статус, внутреннее состояние героя и его трансформацию. Перед нами лорд Чжоу, глава тайной организации — персонаж из сериала «Далекие странники», которого сыграл Чжан Чжэхань. Вначале его волосы убраны в строгую прическу, а многослойный костюм из дорогой ткани, жесткий пояс и наручи подчеркивают собранность. Позже герой разочаровывается в службе и сбегает, переодевшись бродягой. Теперь его внешность — полная противоположность: небрежная прическа, дешевый и кое-как запахнутый халат. По задумке костюмеров, образ отражает отречение лорда Чжоу от роли бессердечного лидера элитного подразделения и его перерождение в невзрачного странника.

Атрибуты персонажа

Атрибуты героя рассказывают о его происхождении. К примеру, Харли Квинн изначально задумывалась «забавным двойником Джокера», то есть девушкой-клоуном. А атрибут клоуна — это молоток, который вообще является фирменной фишкой персонажа Марго Робби.

А здесь посмотрите на браслеты Дианы из «Чудо-женщины». Они сделаны из щита Зевса, ее отца, что напоминает нам о божественном происхождении героини.

Голос

Важно не только то, что говорят персонажи кино, но и то, как они это делают. Каким голосом. Когда Кристен Стюарт готовилась к роли принцессы Дианы, она часами слушала записи выступлений леди Ди, чтобы овладеть ее акцентом. Иногда нужно пойти еще дальше и заменить мужской голос на женский. Дастин Хоффман, который сыграл главную роль в «Тутси», был одним из создателей фильма. Артист не хотел говорить явно искусственным фальцетом. Поэтому с помощью экспертов по речи Хоффман подобрал тембр и интонацию, которые казались скорее женскими, чем мужскими. Выяснилось, что наиболее правдоподобный женский голос получается, когда актер говорит с акцентом южных штатов. Вместе с актрисой из Алабамы Хоффман репетировал южный акцент, а помогала ему в этом Мерил Стрип.

Кадрирование персонажа

Чтобы сфокусировать наше внимание на персонаже, его словно бы подчеркивают в кадре. Так, в «Искусственном разуме» в разных вариациях используется круг.

А какие приемы в кино вы знаете? Какой фильм из просмотренных в этом году вы бы порекомендовали нам?

Внимание: в декабре 2021 года мы исправили фактические неточности в этой статье.