10 иллюстраций, которые должны встряхнуть вас, если вы живете на планете Земля

Человечество оказывает огромное влияние на нашу планету, с этим не поспоришь. Количество населения увеличивается, а вместе с ним растут и потребности. Из-за пожаров, вырубки и строительства первозданные леса, которые помогают регулировать климатический и водный режимы планеты, стремительно деградируют. Города и океаны наполняются мусором. Но этот пост не о том, какие мы плохие и жестокие. Хоть мы и неидеальны, но мы пытаемся наладить взаимоотношения с планетой в период бурного развития технологий. И в такое время важно не забывать об ответственности и защите своего родного дома по имени Земля.

Мы в AdMe.ru благодарны тем светилам человечества, которые придумывают новые способы помочь природе, и хотим напомнить о том, что только мы в ответе за нашу планету.

Лес — это не только дом для многочисленных видов животных, но и кислород, которым мы дышим

Если мы сильно сократим или потеряем полностью «легкие» планеты, то изменения климата нам не избежать

Наша планета уже не та, что была раньше. И ответственность человечества должна расти прямо пропорционально ее износу

Брать у природы мы научились, теперь осталось научиться отдавать ей не только наш мусор

В мире продолжает набирать обороты нелегальная торговля дикими животными, тем самым перечеркивая все наши усилия по природоохранной деятельности

Каждую минуту в океаны попадает мусор, состоящий из пластика. Он загрязняет пляжи, причиняет вред дикой природе и наносит урон нашим запасам продовольствия

За то время, пока вы читаете этот пост, один из уникальных видов животных нашей планеты исчезнет

Каждый раз, выбрасывая что-то в мусор, думайте о том, где это в конце концов окажется. Сломанный телефон или батарейки не разлагаются микроорганизмами и выделяют вредные вещества в окружающую среду

Без нефти и газа пока невозможно представить этот мир, но важно стремиться к более бережному отношению к окружающей среде в этой отрасли

Лед действует как защитное покрытие. Эти яркие белые пятна отражают избыточное тепло обратно в космос и обеспечивают охлаждение планеты. Поэтому они так важны

Каждый из нас в силах сделать хоть малость для Земли. Может, это и не ваш мусор, но ваша планета. Может, вы и не рубите деревья, но вы можете посадить новое. Может, вы думаете, что от вас ничего не зависит, но это не так