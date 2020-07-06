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10 иллюстраций, которые должны встряхнуть вас, если вы живете на планете Земля

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Человечество оказывает огромное влияние на нашу планету, с этим не поспоришь. Количество населения увеличивается, а вместе с ним растут и потребности. Из-за пожаров, вырубки и строительства первозданные леса, которые помогают регулировать климатический и водный режимы планеты, стремительно деградируют. Города и океаны наполняются мусором. Но этот пост не о том, какие мы плохие и жестокие. Хоть мы и неидеальны, но мы пытаемся наладить взаимоотношения с планетой в период бурного развития технологий. И в такое время важно не забывать об ответственности и защите своего родного дома по имени Земля.

Мы в AdMe.ru благодарны тем светилам человечества, которые придумывают новые способы помочь природе, и хотим напомнить о том, что только мы в ответе за нашу планету.

Лес — это не только дом для многочисленных видов животных, но и кислород, которым мы дышим

10 иллюстраций, которые должны встряхнуть вас, если вы живете на планете Земля

Если мы сильно сократим или потеряем полностью «легкие» планеты, то изменения климата нам не избежать

10 иллюстраций, которые должны встряхнуть вас, если вы живете на планете Земля

Наша планета уже не та, что была раньше. И ответственность человечества должна расти прямо пропорционально ее износу

10 иллюстраций, которые должны встряхнуть вас, если вы живете на планете Земля

Брать у природы мы научились, теперь осталось научиться отдавать ей не только наш мусор

10 иллюстраций, которые должны встряхнуть вас, если вы живете на планете Земля

В мире продолжает набирать обороты нелегальная торговля дикими животными, тем самым перечеркивая все наши усилия по природоохранной деятельности

10 иллюстраций, которые должны встряхнуть вас, если вы живете на планете Земля

Каждую минуту в океаны попадает мусор, состоящий из пластика. Он загрязняет пляжи, причиняет вред дикой природе и наносит урон нашим запасам продовольствия

10 иллюстраций, которые должны встряхнуть вас, если вы живете на планете Земля

За то время, пока вы читаете этот пост, один из уникальных видов животных нашей планеты исчезнет

10 иллюстраций, которые должны встряхнуть вас, если вы живете на планете Земля

Каждый раз, выбрасывая что-то в мусор, думайте о том, где это в конце концов окажется. Сломанный телефон или батарейки не разлагаются микроорганизмами и выделяют вредные вещества в окружающую среду

10 иллюстраций, которые должны встряхнуть вас, если вы живете на планете Земля

Без нефти и газа пока невозможно представить этот мир, но важно стремиться к более бережному отношению к окружающей среде в этой отрасли

10 иллюстраций, которые должны встряхнуть вас, если вы живете на планете Земля

Лед действует как защитное покрытие. Эти яркие белые пятна отражают избыточное тепло обратно в космос и обеспечивают охлаждение планеты. Поэтому они так важны

10 иллюстраций, которые должны встряхнуть вас, если вы живете на планете Земля

Каждый из нас в силах сделать хоть малость для Земли. Может, это и не ваш мусор, но ваша планета. Может, вы и не рубите деревья, но вы можете посадить новое. Может, вы думаете, что от вас ничего не зависит, но это не так

10 иллюстраций, которые должны встряхнуть вас, если вы живете на планете Земля

В природе все связано, и мы тоже часть этой системы. Равнодушие вряд ли сделает мир лучше.

66173719
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