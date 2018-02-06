10 правдивых комиксов о том, как пьяный человек видит мир

То, как мы ведем себя в трезвом состоянии, обычно сильно отличается от нашего поведения после пары бокалов горячительных напитков. Например, заядлого домоседа тянет на приключения, а интроверты вдруг становятся дико общительными. Порой даже кажется, что трезвый и пьяный — это два совершенно разных человека.

AdMe.ru нарисовал забавные ситуации, в которые попадал каждый слегка нетрезвый человек.

1. Умение шутить

2. Кровать

3. Проявление чувств

4. Караоке

5. Танцы

6. Разговоры

7. Отношение к бывшим

8. Привлекательность

9. Авантюризм

10. Любовь к людям

А какие ситуации вы бы добавили к этому списку? Делимся в комментариях!

Иллюстратор Astkhik Rakimova специально для AdMe.ru

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8 Комментарии
  • 6 февраля 2018
  • 8
  • 22661

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