10 правдивых комиксов о том, как пьяный человек видит мир

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То, как мы ведем себя в трезвом состоянии, обычно сильно отличается от нашего поведения после пары бокалов горячительных напитков. Например, заядлого домоседа тянет на приключения, а интроверты вдруг становятся дико общительными. Порой даже кажется, что трезвый и пьяный — это два совершенно разных человека.