10 правдивых комиксов о том, как пьяный человек видит мир
То, как мы ведем себя в трезвом состоянии, обычно сильно отличается от нашего поведения после пары бокалов горячительных напитков. Например, заядлого домоседа тянет на приключения, а интроверты вдруг становятся дико общительными. Порой даже кажется, что трезвый и пьяный — это два совершенно разных человека.
AdMe.ru нарисовал забавные ситуации, в которые попадал каждый слегка нетрезвый человек.
1. Умение шутить
2. Кровать
3. Проявление чувств
4. Караоке
5. Танцы
6. Разговоры
7. Отношение к бывшим
8. Привлекательность
9. Авантюризм
10. Любовь к людям
А какие ситуации вы бы добавили к этому списку? Делимся в комментариях!
Иллюстратор Astkhik Rakimova специально для AdMe.ru