10 правдивых комиксов о непростой жизни девушек и всех, кого угораздило оказаться рядом
Если жизнь ежедневно преподносит сюрпризы и даже подвергает испытаниям, главное — храбро посмотреть ситуации в лицо и хорошенько посмеяться! Художница из Бельгии, которая рисует забавные иллюстрации, именно так и поступает. В ее комиксах можно узнать себя и с улыбкой взглянуть на каждодневные моменты, которые порой нам кажутся такими трудноразрешимыми.
Мы в AdMe.ru за юмор в любом его проявлении, особенно если он приправлен здоровой самоиронией и жизненностью.
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В какой иллюстрации вы узнали себя?
Фото на превью bella.illustration / instagram