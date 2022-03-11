10 пасхалок, спрятанных в картинах, рядом с которыми тайны «Кода да Винчи» покажутся детской сказочкой

Живописные полотна и фрески всегда волновали умы ученых и искусствоведов. А использование рентгена во время исследований только подтвердило, что старые шедевры полны загадок. Нередко под слоем краски скрывается совсем другой сюжет, позднее закрашенный художником. Иногда мастер намеренно прячет на картине какой-то секрет или пасхалку — подпись или указание на то, как правильно понимать смысл полотна.

Популярность книги «Код да Винчи» когда-то возродила интерес к поиску тайных символов, спрятанных в картинах. Мы в AdMe.ru решили вернуться к этой теме и разузнать побольше о секретах, которые скрывают шедевры мировой живописи.

Якопино дель Конте «Микеланджело Буонарроти»

Художник и скульптор Микеланджело Буонарроти в старости боролся с тяжелым недугом — артритом. Такой диагноз мастеру эпохи Возрождения был поставлен группой исследователей, которые проанализировали его портреты, созданные в разные годы. Так, портреты Микеланджело в возрасте от 60 до 65 лет изображают его левую руку вялой и деформированной. Дополнительные доказательства болезни были обнаружены в личной переписке, где пожилой художник жаловался на подагру и сообщал, что не мог ответить на письмо, потому что рука отказывалась писать.

Джон Сингер Сарджент «Гвоздика, лилия, лилия, роза»

Название этой картины происходит от слов из песни «Венок», популярной в 1880-х годах. Художник Джон Сингер Сарджент и его друзья часто пели ее в доме, где впоследствии была нарисована картина. Чтобы добиться идеального лилового цвета сумерек на холсте, Сарджент мог работать всего по нескольку минут каждый вечер, дожидаясь идеального освещения. Он заранее готовил мольберт и расставлял своих моделей. А когда наступила осень и цветы в саду отцвели, художник заменил их искусственными. Сейчас картина по своей форме почти квадратная, но так было не всегда. Изначально с левой стороны оставалось еще более полуметра пространства. Сарджент отрезал эту часть, чтобы централизовать композицию.

Элизабет Виже-Лебрен: портреты Марии-Антуанетты и автопортреты с дочерью

Элизабет Виже-Лебрен была талантливой французской художницей. Но чтобы оставаться востребованной, ей иногда приходилось перерисовывать картины в угоду царящим в то время нравам. Волна критики обрушилась на художницу из-за портрета Марии-Антуанетты: она имела наглость изобразить королеву в платье из материала, который обычно использовался для нижнего белья. Через несколько дней Виже-Лебрен была вынуждена снять картину с выставки и заменить ее идентичным портретом, но с более традиционным платьем.

А портрет художницы с дочерью впервые запечатлел широкую улыбку. Это шокировало критиков, так как изображение зубов вызывало негативные ассоциации: считалось, что такие люди не контролируют свои эмоции. Спустя некоторое время Элизабет нарисовала еще один автопортрет. Оба полотна, написанные ею в частном порядке, совершенно не соответствовали принятым правилам официального портрета, а нежно переплетенные позы и естественные выражения лиц усиливали изображенные чувства материнской любви и защиты.

Леонардо да Винчи «Тайная вечеря»

Итальянский музыкант предположил, что в «Тайной вечере» Леонардо да Винчи закодированы музыкальные ноты. Он посчитал, что буханки хлеба, расположенные определенным образом на столе, а также руки героев картины могут представлять собой ноты. Но они не имели музыкального смысла, пока исследователь не понял, что партитуру нужно читать справа налево, следуя особому стилю художника (его способ письма до сих пор называют почерком Леонардо). Сыгранные таким образом ноты образуют композицию, похожую на реквием.

Томас Фаед «Ошибки с обеих сторон»

На этой картине под названием «Ошибки с обеих сторон» пара молча сидит у супружеского ложа, не в силах общаться после ссоры. Мужчина в отчаянии кусает ручку трости, а женщина с раскрасневшимися щеками скручивает носовой платок, чтобы сдержать гнев. Верный пес встревожен происходящим и смотрит с отчаянием на своих хозяев. Исследователи считают, что автор картины Томас Фаед написал автопортрет, изобразив рядом с женщиной себя.

Рембрандт: автопортреты

Существует теория о том, что Рембрандт устанавливал плоские и вогнутые зеркала, чтобы проецировать свое отражение на поверхность, прежде чем рисовать автопортрет. Так, самые ранние автопортреты художника поражают уровнем детализации. Предположительно, именно благодаря этой технике он смог достичь высокой степени точности. В пользу применения Рембрандтом зеркал говорит смещенный от центра взгляд художника на многих автопортретах. Также на картинах видна округлая область, за пределами которой изображение как бы немного размывается — виньетируется. Исследователи предполагают, что эта граница отмечала край проецируемого изображения.



Диего Веласкес «Менины»

Рентгеновский снимок показал, что сначала левая половина картины Диего Веласкеса была полностью закрыта красной занавеской, из-под которой, предположительно, мальчик протягивал скипетр инфанте. Так что это была очень ясная и простая династическая картина: наследница престола в присутствии на заднем плане короля и королевы, основателей династии, в виде отражения в зеркале. Однако через несколько лет у четы родился наследник мужского пола, поэтому Веласкес по просьбе короля изменил картину и нарисовал себя.

Ян Вермеер «Астроном»

Астроном Вермеера окружен атрибутами своей профессии: небесным глобусом, компасом, астролябией. Но в правом верхнем углу мы видим частично обрезанную рамой картину, сюжет которой напоминает историю о спасении Моисея. Любопытно, что эта же картина появляется и в другой работе Вермеера — «Молодая женщина, пишущая письмо, и ее служанка». Исследователи до сих пор спорят, чью картину процитировал художник. Однозначно то, что наличие картины в картине делает это произведение не просто жанровой сценой, а наводит на метафизические размышления. Так, по мнению одних, астроном, протянувший руку к небесному шару, находится в поисках духовного пути. Другие видят в этом скорее отсылку к астрологии, так как можно предположить, что ученый находится в процессе составления гороскопа ребенка, который вот-вот должен родиться у его заказчика.

Хендрик Корнелис ван дер Влит «Женский портрет»

«Женский портрет» голландского художника Хендрика Корнелиса ван дер Влита хранил свою тайну несколько столетий. Авторская подпись, содержащая слова Aeta` 32 A., не так давно была обнаружена на холсте в процессе подготовки картины к выставке. Она свидетельствует о том, что изображенной на портрете даме 32 года (Aeta` 32; лат. Aetas, Aetatis — «в возрасте, лет»). Жемчужные подвески и кольца подчеркивают статус женщины, с другой стороны — отвечают требованиям простоты. Костюм дамы тоже отличается простотой и элегантностью.