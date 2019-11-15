10 новых понятий, тонко отображающих суть происходящего вокруг

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Иностранные слова регулярно появляются в разговорной речи и прочно закрепляются в ней. Хвастаться в инстаграме, лишиться мужа на время футбольных матчей, спустить выходные на сериалы — это знакомо большинству людей. И такие явления уже получили официальные названия. Мы решили помочь вам выучить новые слова, чтобы вы были в теме и могли блеснуть знаниями при случае.

AdMe.ru подготовил комиксы, тонко описывающие современные феномены.

1. Хвастограм — социальная сеть, в которой пользователи показывают, как хорошо им живется. Даже если это совсем не так

2. Стрижень — день, когда человек понимает, что пора уже наконец подстричься

3. Кофейное лицо — страшное лицо человека, который с утра еще не успел выпить кофе

4. Скринейджер (от слов screen — «экран» и teenager — «подросток») — подросток, который очень много времени проводит перед экранами своих гаджетов

5. Футбольная вдова — женщина, которая в дни футбольных матчей считает своего мужчину временно умершим

6. iПалец — палец, который оставляют чистым, чтобы продолжать пользоваться смартфоном или планшетом, не запачкав его

7. Скромное хвастовство — преподносить свои достоинства в такой манере, будто бы человек на них жалуется. Для привлечения внимания, конечно

8. Телефонный зевок — уникальный феномен, когда один человек достает телефон и смотрит на экран, в результате чего окружающие люди делают то же самое

9. Сериальный запой — ситуация, когда человек с головой уходит в мир сериала и включает серию за серией, не обращая внимания на время и дела

10. Менопорш (от слов menopause — «менопауза» и porsche — «порш», марка машины) — страх перед старостью у мужчин среднего возраста, характеризующийся покупкой спортивного автомобиля и встречами с молодыми девушками

Какие из этих явлений вам встречались?