10 новых понятий, тонко отображающих суть происходящего вокруг
Иностранные слова регулярно появляются в разговорной речи и прочно закрепляются в ней. Хвастаться в инстаграме, лишиться мужа на время футбольных матчей, спустить выходные на сериалы — это знакомо большинству людей. И такие явления уже получили официальные названия. Мы решили помочь вам выучить новые слова, чтобы вы были в теме и могли блеснуть знаниями при случае.
AdMe.ru подготовил комиксы, тонко описывающие современные феномены.
1. Хвастограм — социальная сеть, в которой пользователи показывают, как хорошо им живется. Даже если это совсем не так
2. Стрижень — день, когда человек понимает, что пора уже наконец подстричься
3. Кофейное лицо — страшное лицо человека, который с утра еще не успел выпить кофе
4. Скринейджер (от слов screen — «экран» и teenager — «подросток») — подросток, который очень много времени проводит перед экранами своих гаджетов
5. Футбольная вдова — женщина, которая в дни футбольных матчей считает своего мужчину временно умершим
6. iПалец — палец, который оставляют чистым, чтобы продолжать пользоваться смартфоном или планшетом, не запачкав его
7. Скромное хвастовство — преподносить свои достоинства в такой манере, будто бы человек на них жалуется. Для привлечения внимания, конечно
8. Телефонный зевок — уникальный феномен, когда один человек достает телефон и смотрит на экран, в результате чего окружающие люди делают то же самое
9. Сериальный запой — ситуация, когда человек с головой уходит в мир сериала и включает серию за серией, не обращая внимания на время и дела
10. Менопорш (от слов menopause — «менопауза» и porsche — «порш», марка машины) — страх перед старостью у мужчин среднего возраста, характеризующийся покупкой спортивного автомобиля и встречами с молодыми девушками
Какие из этих явлений вам встречались?
Иллюстратор Anastasiya Pavlova специально для AdMe.ru