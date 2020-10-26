10+ комиксов о материнстве, в которых вы непременно узнаете себя или свою подругу
Художница Таня — веселая мама, сумевшая лаконично и с юмором обрисовать все прелести материнства. Она выкладывает свои мини-шедевры в инстаграме, и их с удовольствием просматривают мамы и папы, как будущие, так и настоящие. И каждый находит в ее работах что-то свое. Например, автор статьи в восторге от изображения ожидания и реальности в ситуации «папа в отпуске».
Мы в AdMe.ru восхищены работами этой талантливой девушки и надеемся, что они вызовут улыбку на вашем лице, пусть даже сквозь слезы.
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Ох уж это материнство! Расскажите нам о своих самых запоминающихся моментах.