10+ комиксов о материнстве, в которых вы непременно узнаете себя или свою подругу

Художница Таня — веселая мама, сумевшая лаконично и с юмором обрисовать все прелести материнства. Она выкладывает свои мини-шедевры в инстаграме, и их с удовольствием просматривают мамы и папы, как будущие, так и настоящие. И каждый находит в ее работах что-то свое. Например, автор статьи в восторге от изображения ожидания и реальности в ситуации «папа в отпуске».