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10+ комиксов о материнстве, в которых вы непременно узнаете себя или свою подругу

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Художница Таня — веселая мама, сумевшая лаконично и с юмором обрисовать все прелести материнства. Она выкладывает свои мини-шедевры в инстаграме, и их с удовольствием просматривают мамы и папы, как будущие, так и настоящие. И каждый находит в ее работах что-то свое. Например, автор статьи в восторге от изображения ожидания и реальности в ситуации «папа в отпуске».

Мы в AdMe.ru восхищены работами этой талантливой девушки и надеемся, что они вызовут улыбку на вашем лице, пусть даже сквозь слезы.

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© tan.maman / instagram

10.

© tan.maman / instagram

9.

© tan.maman / instagram

8.

© tan.maman / instagram

7.

© tan.maman / instagram

6.

© tan.maman / instagram

5.

© tan.maman / instagram

4.

© tan.maman / instagram

3.

© tan.maman / instagram

2.

© tan.maman / instagram

1.

© tan.maman / instagram

Ох уж это материнство! Расскажите нам о своих самых запоминающихся моментах.

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