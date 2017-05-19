10 комиксов о возможностях интернета, которые позарез нужны нам в реальной жизни

Вы замечали, что иногда в реальной жизни нам не хватает некоторых преимуществ интернета? Тех чудесных кнопок для моментального перемещения между странами и интересами или этого крестика в углу страницы, который помог бы закрыть неприятную ситуацию.

Иллюстраторы AdMe.ru пофантазировали, как бы это могло выглядеть, и нарисовали для вас эти забавные комиксы.

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иллюстратор Marat Nugumanov специально для AdMe.ru

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