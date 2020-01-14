10 комиксов о том, как сильно отличается детство наших детей от нашего собственного

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Времена меняются со стремительной скоростью. И то, что раньше было сложно даже представить, сейчас уже окружает нас повсюду. Конечно же, это не могло не коснуться и детства наших детей: оно порой очень сильно отличается от нашего.

Мы в AdMe.ru знаем, что перемены неизбежны, и поэтому верим, что все они к лучшему. А сегодняшние комиксы как раз о том, что у каждого времени свои плюсы.

Гироскутер был и в нашем детстве, просто мы не знали

Интернет и гаджеты слегка поменяли интересы детей

И непонятно, в какое время было опаснее

Angry Birds — каждому поколению свои

Батуты, любимое развлечение детей всех времен и народов, никуда не делись, просто видоизменились

Сейчас даже чтобы просто покататься с горки, нужно больше чем только попа и лед

Дети все так же любят заниматься собирательством и коллекционированием, просто меняются предметы обожания

Сейчас мы стараемся отдать детей в руки профессионалов во многих моментах. А раньше, кажется, наши мамы умели буквально все

А вот имен изменения коснулись очень сильно

Как хорошо, что дети продолжают радоваться мелочам во все времена, хоть и всегда разным