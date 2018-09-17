10+ вещей, которые мы поняли, когда взяли собаку из приюта
Взять питомца из приюта — ответственный шаг, который изменит жизнь не только того существа, которого вы приведете домой, но и вашу. Полюбившийся многим автор комиксов про кота Степана Bird Born знает об этом не понаслышке. Он рассказал свою историю о том, как беспризорный пес стал частью его семьи. Вместе они прошли уже через очень многое, и, хоть время от времени домашний любимец отдается своим хулиганским порывам, Bird Born знает, что каждая растерзанная в клочья подушка стоит той безграничной любви, на которую способны животные.
AdMe.ru благодарит всех неравнодушных людей, которые подарили любовь и дали второй шанс на счастливую жизнь тем, от кого однажды отвернулась удача.
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А каким был ваш питомец, когда вы его встретили в первый раз?
Фото на превью Bird.Born / instagram