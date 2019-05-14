Каждая из нас — принцесса, только во взрослой жизни мы зовемся иначе

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Каждая девушка с самого детства — принцесса. И неважно, что годы вносят свои коррективы, — мы все равно прекрасны. Сегодня мы решили пофантазировать и придумали имена повзрослевшим героиням сказочных историй, в одной из которых вы наверняка узнаете себя.

AdMe.ru предлагает оторваться от забот и выяснить, какая же принцесса сегодня вы. Мощный заряд позитива гарантирован!

Жрапунцель

Алиса в стране Трындец

Зожушка

Пофигонтас

Василиса Пренудная

Щасмин

Спящая, но не всегда красавица

Белоснежка и 7 лет одиночества

Просто ведьма

Бонус: не совсем принцесса, но все же очень похожая на каждую из нас — Баба-йога

А какая принцесса сегодня вы?