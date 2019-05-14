Каждая из нас — принцесса, только во взрослой жизни мы зовемся иначе
Каждая девушка с самого детства — принцесса. И неважно, что годы вносят свои коррективы, — мы все равно прекрасны. Сегодня мы решили пофантазировать и придумали имена повзрослевшим героиням сказочных историй, в одной из которых вы наверняка узнаете себя.
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Жрапунцель
Алиса в стране Трындец
Зожушка
Пофигонтас
Василиса Пренудная
Щасмин
Спящая, но не всегда красавица
Белоснежка и 7 лет одиночества
Просто ведьма
Бонус: не совсем принцесса, но все же очень похожая на каждую из нас — Баба-йога
А какая принцесса сегодня вы?
Иллюстратор Natalia Breeva специально для AdMe.ru