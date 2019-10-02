10 комиксов о том, чему можно поучиться у котов, чтобы получать больше кайфа от жизни

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Художник Bird Born в каждой жизненной ситуации найдет то, чем можно поднять настроение, с чего нужно взять пример или за что стоит просто сказать спасибо. Сегодняшние иллюстрации посвящены нашим любимым питомцам, а именно котикам, и любой хозяин согласится: у них есть чему поучиться.