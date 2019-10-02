10 комиксов о том, чему можно поучиться у котов, чтобы получать больше кайфа от жизни

26
1
20
263

Художник Bird Born в каждой жизненной ситуации найдет то, чем можно поднять настроение, с чего нужно взять пример или за что стоит просто сказать спасибо. Сегодняшние иллюстрации посвящены нашим любимым питомцам, а именно котикам, и любой хозяин согласится: у них есть чему поучиться.

Мы в AdMe.ru любим и ценим братьев наших меньших, ведь каждый из них вносит что-то новое, теплое и веселое в нашу жизнь.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

А чему научили вас ваши питомцы?

Фото на превью bird.born / instagram

26
1
20
263

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться