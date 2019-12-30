10 жизненных комиксов, в которых узнает себя каждый, кто хоть раз пытался сэкономить
Если вы не понаслышке знаете, что значит ходить в магазин со своим пакетом, не покупать ничего в «черную пятницу» и в Новый год смотреть с балкона на фейерверки, которые запускают соседи, чтобы самому на них не тратиться, то вы мастер спорта по экономии. И здесь нечего стесняться, ведь сегодня есть деньги, завтра их нет, а жить на что‑то надо.
AdMe.ru нарисовал комиксы для тех, кто знает, что такое нестабильное финансовое положение. Держитесь, ребята, мы с вами.
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Бонус: я каждое 1 января
Часто ли и на чем вам приходится экономить?