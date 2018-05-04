10 комиксов о мелочах, которые хотя бы раз делали счастливыми каждого из нас

Многие из нас живут в предвкушении счастья, но на самом деле оно уже вокруг нас и проявляется в мелочах. Художник Bird Born нарисовал комикс «Моменты, которые хоть на секунды, но делают нас счастливыми». Все ситуации в нем невероятно жизненные, каждый найдет в них себя. Ведь со всеми случалось то самое облегчение, когда ищешь телефон по карманам и думаешь, что потерял, но находишь его в своей руке.

AdMe.ru предлагает посмотреть этот крутой комикс и убедиться, что вы тоже переживали эти моменты.

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Это лишь небольшая часть счастливых мелочей, которые происходят с нами каждый день. Расскажите о моментах, которые хоть на секунду, но заставляют вас улыбнуться.

Фото на превью instagram/bird.born

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