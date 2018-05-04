10 комиксов о мелочах, которые хотя бы раз делали счастливыми каждого из нас

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Многие из нас живут в предвкушении счастья, но на самом деле оно уже вокруг нас и проявляется в мелочах. Художник Bird Born нарисовал комикс «Моменты, которые хоть на секунды, но делают нас счастливыми». Все ситуации в нем невероятно жизненные, каждый найдет в них себя. Ведь со всеми случалось то самое облегчение, когда ищешь телефон по карманам и думаешь, что потерял, но находишь его в своей руке.